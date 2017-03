Killer Krul zet AZ op koers naar vijfde KNVB Beker

Het kostte de nodige moeite. In een ware thriller moesten strafschoppen in de halve finale van de KNVB Beker de beslissing brengen. Niet SC Cambuur, dat op voorsprong stond, maar AZ was daarin de gelukkige.

Daardoor kon Tim Krul eindelijk zijn waarde tonen voor de Alkmaarse ploeg, die hem op de slotdag van de winterse transferwindow huurde van Newcastle United. Maar gelukkig was die periode met een karrenvracht aan tegendoelpunten tot dusver nog niet geweest. Tot donderdag 2 maart 23.25 uur, toen Krul in de strafschoppenserie zijn trukendoos uit de kast halen.



Met succes! Nadat twee strafschoppen over gingen, keerde hij de vijfde inzet van Martijn Barto. Daarmee kreeg AZ toch de winst en plaatste de ploeg zich voor de zesde keer voor de finale van de KNVB Beker. En lonkt de vijfde dennenappel. Met vier gewonnen bekers is AZ nu al buiten de traditionele top drie de meest succesvolle club in het bekertoernooi.



De voortekenen vooraf waren al aardig gunstig:



- AZ is de enige club die dit bekerseizoen drie keer de nul hield. Nu dus vier keer.



- AZ won zijn laatste 23 bekerduels tegen teams die op dat moment geen Eredivisie speelden.



- De laatste keer dat Cambuur niet verloor in Alkmaar is 21 jaar geleden. In het seizoen 1995-1996 bleef het in de Alkmaarder Hout bij een doelpuntloos gelijkspel.



SC Cambuur, dat voor het eerst sinds de oprichting van de club in 1964 in de halve finale van de KNVB Beker stond, bood echter kranig weerstand. Maar het wist niet te bewerkstelligen dat er voor het eerst sinds 1994, toen NEC de eindstrijd bereikte, weer een club uit de Eerste Divisie in de finale mocht aantreden.



Ondanks de brilscore ontspon zich een boeiende pot in Alkmaar, waar AZ domineerde maar Cambuur in de tegenstoot levensgevaarlijk bleek. Via Martijn Barto hadden de Friezen zelfs de beste kans van de eerste helft. Na rust moest doelman Tim Krul zich zelfs helemaal strekken op een poeier van Jergé Hoefdraad. Aan de andere kant verprutste de tegenvallende Fred Friday twee grote kansen.



In de ultieme slotfase van de reguliere speeltijd leek AZ al de winst te pakken. Maar een doelpunt van Stijn Wuytens werd afgekeurd. Terwijl het thuispubliek en de spelers al massaal feestvierden, moest de videoscheidsrechter ingrijpen. In de verlenging waren er geen reuze kansen. AZ moest vanaf de 112e minuut zelfs met tien man verder na een rode kaart voor Rens van Eijden, die de doorgebroken Sander van de Streek vloerde.



Zondag 30 april, 18.00 uur, wacht in de Rotterdamse Kuip Vitesse als tegenstander.



De vorige vijf bekerfinales van AZ op een rij:



Gewonnen:



5 mei 1978, Olympisch Stadion (Amsterdam)

AZ'67 - Ajax 1-0 (0-0)

58. Van Rijnsoever 1-0. Scheidsrechter: Wellinga, toeschouwers: 50.000.

AZ'67: Meskovic; Hovenkamp, Spelbos, Van Rijnsoever (80. Verheyen), Arntz; Ursem, Metgod, Van Hanegem; Nygaard, Kist en Van Marwijk (70. Peters).



28 mei 1981, Olympisch Stadion (Amsterdam)

AZ'67 - Ajax 3-1 (1-0)

23. Tol 1-0, 52. Vanenburg 1-1, 58. Spelbos 2-1, 73. Nygaard 3-1. Scheidsrechter: Geurds, toeschouwers: 36.000.

AZ'67: Treijtel; Van der Meer, Metgod, Spelbos, Reijnders; Jonker, Peters, Nygaard, Arntz; Kist en Tol.







12 mei 1982, Galgenwaard (Utrecht)

FC Utrecht - AZ'67 1-0 (1-0)

4. Wouters 1-0. Scheidsrechter: Thomas, toeschouwers: 10.000.

AZ'67: Treijtel; Metgod, Spelbos, Hovenkamp, Van der Meer; Peters, Jonker, Tol (75. Gaasbeek); Oberacher, Kist en Nygaard.

18 mei 1982, Alkmaarderhout (Alkmaar)

AZ'67 - FC Utrecht 5-1 (1-1)

18. Oberacher 1-0, 27. Carbo 1-1, 46. Kist 2-1, 57. Kist (strafschop) 3-1, 76. Kist 4-1, 77. Tol 5-1. Scheidsrechter: Weerink, toeschouwers: 12.000.

AZ'67: Treijtel; Metgod, Spelbos, Hovenkamp, Van der Meer; Peters, Jonker, Tol; Oberacher (75. Gaasbeek), Kist en Nygaard.



9 mei 2013, De Kuip (Rotterdam)

AZ - PSV 2-1 (2-1)

12. Maher 1-0, 14. Altidore 2-0, 31. Locadia 2-1. Scheidsrechter: Kuipers, toeschouwers: 50.000.

AZ: Esteban; Marcellis (67. Johansson), Reijnen, Viergever, Wijnaldum; Henriksen, Maher, Elm; Beerens, Altidore (88. Johannsson) en Gudmundsson (74. Berghuis).







Verloren:

6 mei 2007, De Kuip (Rotterdam)

Ajax - AZ 1-1, 8-7 na strafschoppen

4. Dembélé 0-1, 51. Huntelaar 1-1. Pérez, Huntelaar, Vermaelen, Lindenbergh, Heitinga, De Mul, Ogararu en Davids scoorden voor Ajax. Arveladze, Boukhari, Steinsson, De Cler, Jenner, Dembélé en Molhoek voor AZ. Donk miste.

AZ: Sinouh; Steinsson, Jaliens, Donk, De Cler; Cziommer (71. Koevermans), De Zeeuw (102. Molhoek), Dembélé; Jenner, Arveladze en Martens (65. Boukhari).