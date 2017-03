Wissel Jurjan Mannes niet de slechtste ooit

Simone Zaza overkwam hetzelfde scenario tijdens het afgelopen EK in 2016. De Italiaan kwam tegen Duitsland in de laatste minuut van de verlenging in de ploeg voor Giorgio Chiellini als ervaren penaltynemer. Zaza zou de strafschop wel even in de kruising schieten, maar niets was minder waar. We kennen de spits inmiddels allemaal van de belachelijke aanloop, waarna hij de penalty huizenhoog overschoot. Nog steeds wordt vaak de spot gedreven met het loopje van Zaza. De 'Zaza-penalty' is inmiddels een begrip geworden in de voetbalwereld.







Wie in Nederland over 'de wissel' praat heeft het niet over Sven Kramer, maar over de onbegrijpelijke wissel van Dick Advocaat in 2004. In de poulefase van het EK was Arjen Robben de onbetwiste uitblinker bij Oranje tegen Tsjechië. Toch besloot Advocaat om hem in de zestigste minuut aan de kant te halen voor Paul Bosvelt. Nederland stond op dat moment voor, maar verloor uiteindelijk de wedstrijd vlak voor tijd door een doelpunt van Vladimir Smicer. Heel Nederland gaf Advocaat de schuld van het onnodige verlies, en er werd zelfs een site over de wissel geïntroduceerd. Op deslechtstewisselooit.nl stemden ruim 230 duizend Nederlanders op dit moment als 'de slechtste wissel ooit'. De website is nog steeds in de lucht.







Menig Ajax-supporter zal nog vaak terugdenken aan die ene wedstrijd tegen De Graafschap van vorig seizoen. Juist op het moment dat de Amsterdammers wanhopig op zoek waren naar een doelpunt, besloot Frank de Boer om zijn spits Arek Milik te vervangen door Anwar El Ghazi. Vol onbegrip werd toegezien hoe El Ghazi het tij niet kon keren en PSV er uiteindelijk met de titel vandoor ging. Het zorgde voor veel frustratie bij de Ajacieden.