'Arsenal trekt portemonnee voor AZ-beul'

Alexandre Lacazette moet de nieuwe spits worden van Arsenal, zo meldt The Mirror. De 25-jarige aanvaller heeft dit seizoen 22 doelpunten achter zijn naam staan in de Ligue 1 en moet zo'n veertig miljoen gaan kosten.

Het is niet de eerste keer dat de Fransman in verband wordt gebracht met een overstap naar The Gunners. Afgelopen zomer deed Wenger naar verluidt al een poging om hem naar Londen te halen, maar werd een bod afgewezen door Lyon. Dit seizoen wisselt de Franse oefenmeester vaak tussen Giroud en Alexis Sanchez op de spitspositie.