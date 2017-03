De nieuwste PANNA! ligt vanaf nu in de winkels!

Martin Ödegaard

Van trainen met Cristiano Ronaldo naar trainen met Doke Schmidt. Martin Ödegaard ging van wereldsterren naar pompeblêden. PANNA! wilde die Real Madrid-sensatie bij sc Heerenveen weleens van dichtbij zien. Dus stapten we in de auto naar Friesland. It giet oan!



Neymar

Wat beleefde het voetbalgekke Brazilië een schitterende zomer. In eigen land wonnen De Goddelijke Kanaries voor de allereerste keer olympisch goud. Sterspeler Neymar wil over anderhalf jaar ook de allerbelangrijkste voetbalprijs veroveren. "Ik droom bijna iedere dag van de wereldtitel."

Jochem Nap

Gaaf! Op 28 maart, in de rust van Nederland - Italië, is zijn doelpunt te zien op de grote schermen van de Amsterdam ArenA. Toch nog een mooie beloning voor Jochem Nap, die met zijn keiharde vrije trap de KNVB-prijs voor amateurdoelpunt van het jaar leek te winnen, maar door een foutje eindigde hij op de tweede plek. Hoe dat kon gebeuren legt Jochem uit!



Joey Veerman

Er loopt een toptalent rond in Volendam. Joey Veerman is zijn naam. Volgens ploeggenoot Kees Kwakman is hij zelfs de beste speler van FC Volendam in 25 jaar! Dat moest PANNA! met eigen ogen zien. Wij reisden naar het beroemde vissersdorp en zagen het talent schitteren. En natuurlijk nam Joey de tijd om met ons te praten.



Jens Toornstra

Vorig seizoen wist Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zich geen raad met Jens Toornstra. De duizendpoot zat best vaak op de bank. Dit seizoen is de aanvallende middenvelder een belangrijke speler geworden voor de koploper uit Rotterdam. En wie weet schiet hij Feyenoord wel naar de landstitel! "We hebben genoeg kwaliteit om kampioen te worden."







De Klassieker

Op zondag 2 april wordt in de Amsterdam ArenA voor de 182ste keer De Klassieker gespeeld. De Klassieker, dat is de wereldberoemde wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Ditmaal is de wedstrijd echt superbelangrijk! Slaat Feyenoord in het hol van de leeuw een beslissende slag in de titelrace? Trakteert Ajax de aartsrivaal op een nederlaag? Of is PSV met een gelijkspel in Amsterdam de lachende derde? Op de volgende vier pagina's alles over De Klassieker. Alles? Nou ja, bijna alles!



Donny van de Beek

In zijn eerste seizoen als lid van de A-selectie van Ajax heeft Donny van de Beek al veel geleerd. Zelfs zoveel, dat hij loert op een basisplaats. "Ik ben er klaar voor", zegt de middenvelder tegen PANNA!. En dat niet alleen, de grote dartfan zegt nog veel meer. Over zijn vriend Sjaak Swart, coach Peter Bosz, aanvoerder Davy Klaassen en nog véél meer.

Jordan Larsson

Justin Kluivert is niet de enige speler met een superheld als vader. Ook Jordan Larsson van NEC heeft een wereldberoemde vader. PANNA! wilde daar alles over weten en zocht het Zweedse talent op.





Andrea Belotti

Nee, Torino is niet de bekendste club van Italië. Maar misschien ken je Torino sinds dit seizoen wel van keeper Joe Hart, die daar nu speelt. Of van spits Ciro Immobile, die er een paar jaar geleden in de spits stond. Sinds het afgelopen jaar is Torino vooral de club van de zeer populaire Italiaanse spits: de 23-jarige Andrea Belotti!



Fabian Serrarens

Als je een echte kenner bent van de Jupiler League heb je zijn naam vast weleens gehoord: Fabian Serrarens. Hij speelt bij Telstar en dat is al de achtste club van de lange spits uit Amsterdam. Fabian heeft een bijzondere carrière achter de rug. Want niet veel voetballers kunnen zeggen dat ze Ajax ooit drie keer hebben afgezegd! Hoe dat kwam, lezen jullie in deel 1 van de Eerste Divisie-voetballer!



Joël Piroe

Hij heeft het strakste chapsel van PSV, en ook zijn scoren is on point! Joël Piroe is een van de absolute toptalenten in de jeugdopleiding van PSV. Hij scoort erop los bij Onder 19 en mocht zelfs al vaker invallen bij Jong PSV. Tijd dus dat PANNA! op bezoek gaat bij de zeventienjarige spits!