'Inter gaat megabod uitbrengen op Strootman'

Volgens Gazzetta dello Sport zouden er reeds contacten zijn geweest tussen de Suning Group, die eigenaar is van Internazionale, en de mensen rond Strootman. Insteek vormde een dialoog over een transfer komende zomer.



Volgens de roze sportkrant wil Internazionale een bedrag van veertig miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder ophoesten. Strootman zou een contract voor vijf jaar signeren, waarin hij vijf miljoen euro per jaar zou opstrijken.



Strootman werd sinds zijn komst naar AS Roma geplaagd door twee zware knieblessures. Zijn contract in de Italiaanse hoofdstad loopt in juni 2018 af.