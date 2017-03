Vitesse-captain Kashia is nu echt een naaktkat

"Deze leeuw wordt een naaktkat, haha", had Kashia al tegenover ELF Voetbal laten optekenen. De centrale verdediger voegde nauwelijks 24 uur later inderdaad de daad bij het woord. De aanleiding lag in een weddenschap van Kashia met ploeggenoot Lewis Baker.



Wanneer Vitesse de bekerfinale zou halen, dan zou de aanvoerder van Vitesse zijn baard eraf halen. Het resultaat toont hij nu op Instagram en Facebook. We zullen er niet heel lang van kunnen genieten. "Hopelijk heb ik een fresh beard voor de finale. Maar ik weet niet of het zo snel groeit. Laten we het hopen," meldde hij al.





Belofte maakt schuld, onze aanvoerder scheert zijn baard eraf! pic.twitter.com/vVKoL9mFfl — Vitesse Inside (@VitesseInside) 2 maart 2017