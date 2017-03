Ajax-trainer Bosz groot voorstander van videoreferee in Eredivisie

"Je ziet het toch ook aan de reacties van de spelers?", vertelde Bosz zojuist op de persconferentie in de Amsterdam ArenA. "Er is simpelweg minder discussie. Maar belangrijker: het is eerlijker. Op termijn zullen we het bij alle wedstrijden in de Eredivisie gebruiken en dat lijkt me goed."



Acht dagen geleden maakte Ajax nog kennis met de nadelen van het ontbreken van een videoscheidsrechter. "Tegen Legia Warschau maakten wij een glaszuiver doelpunt. Dat werd ons gelukkig uiteindelijk niet fataal, maar het zou je maar gebeuren." Het duel eindigde doelpuntloos, waarna Ajax een week later in eigen huis met 1-0 zegevierde.



Donderdagavond viel de belangrijke rol van de videoscheidsrechter opnieuw in het oog. In de halve finale van de KNVB beker tussen AZ en SC Cambuur keurde scheidsrechter Kevin Blom veertig seconden voor het einde van de extra tijd een doelpunt van Stijn Wuytens af, vanwege een gemaakte overtreding. Iets dat hij met eigen ogen niet had gezien. Videoscheidsrechter Dennis Higler overrulde hem vanuit Hilversum echter.





Bosz over Viergever: 'Het lijkt mee te vallen, maar we zijn voorzichtig. Ik ga er niet van uit dat ik hem gebruik dit weekend.' #groaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 maart 2017









Bosz over Sinkgraven: 'Zag er goed uit. Daley heeft anderhalf uur meegetraind vandaag. Nu afwachten wat de reactie is.' #groaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 maart 2017







Ajax gaat zondag om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen. Nick Viergever, die afgelopen weekend een liesblessure opliep, ontbreekt waarschijnlijk. Over de inzetbaarheid van Daley Sinkgraven heerst wel meer optimisme bij Bosz. De linksback, afgelopen wedstrijden afwezig vanwege een enkelblessure en werd vervangen door Viergever, is zeer waarschijnlijk klaar voor zondag.





Bosz: 'Groningen speelt veel vanuit de omschakeling, daar zijn ze ook succesvol mee geweest. Ze hebben veel voetbal in de ploeg.' #groaja — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 maart 2017