Van Bronckhorst blij met de contractverlenging van El Ahmadi

“Hij is een belangrijke speler voor ons”, zegt Van Bronckhorst op de persconferentie. “Als je hem dan langer weet te binden, is dat alleen maar goed. Zowel voor het team als voor de toekomst van de club. Met de verlenging geeft hij een goed signaal af. Hij heeft het naar zijn zin hier en straalt dat ook uit. Ik hoop dat het zal overslaan op de andere spelers.”



“Ik heb een aantal gesprekken met Karim gevoerd, ook over zijn ontwikkeling. Daaruit kwam naar voren dat hij openstond voor een langer verblijf. Je zoekt dan een moment om echt te gaan praten over een mogelijke contractverlenging. Dat moment was er deze week. Ik had niet verwacht dat we er zo snel uit zouden komen, maar dat geeft aan hoe hij zich nu bij de club voelt.”



Mogelijk volgt er spoedig nieuw contractnieuws vanuit de Kuip. “We hebben deze week voor het eerst met de technische staf gesproken over de toekomst. Daar hebben we een aantal dingen aangegeven hoe de selectie er in onze ogen moet uitzien. Komende weken of maanden zal Martin (van Geel, red.) daar aan gaan werken.”



Talenten

“Uiteraard hebben we ook gekeken naar de talenten uit de jeugdopleiding. Sommigen worden komend seizoen senior, anderen kunnen nog een jaar in het O19-team spelen. Daarin hebben we gekeken wat het beste voor hen is en hoe hun ontwikkeling er in de komende jaren moet uitzien.”