Naast St. Juste moeten ook deze Eredivisiespelers hogerop!

"Ik speel nu drie jaar in de basis bij sc Heerenveen. De tijd gaat héél hard. Op een gegeven maak je een keer een stap en dan moet je alles ondervinden", liet hij optekenen tegenover De Telegraaf. Het 20-jarige talent, wiens vader van St Kitts en Nevis komt, is niet de enige speler in de Eredivisie die klaar lijkt voor de volgende stap. Wie nog meer?



Davy Klaassen (Ajax)

Telkens gaf de aanvoerder van Ajax aan dat hij het huidige seizoen afmaakt in Amsterdam. Ook afgelopen winter weer toen zijn naam met geïnteresseerde clubs in verband werd gebracht. Deze zomer lijkt de tijd rijp voor een volgende stap. Klaassen is nu 24 jaar, droeg al elf keer het shirt van Oranje en pakte met Ajax al drie keer de landstitel. Individueel won hij ook al de Gouden Schoen. Zijn contract loopt nog tot medio 2019, maar niemand die verwacht dat Klaassen dat uitdient.



Dario Dumic (NEC)

De Bosnische Zweed is misschien wel de beste centrale verdediger in de Eredivisie. Dumic is kopsterk, fysiek niet te kloppen en in slotfases van een wedstrijd ook nog eens de gevaarlijkste aanvaller. Het is dat Taiwo Awoniyi hem een doelpunt afpikte, anders was Dumic ook nog eens clubtopscorer geweest. NEC heeft veel plezier van de rechtspoot, die nog tot medio 2019 onder contract staat. De Premier League, zijn jullie wakker?



Yassin Ayoub (FC Utrecht)

De bijna 23-jarige middenvelder is alweer bijna drie seizoenen de draaischijf om wie FC Utrecht draait. De spelverdeler is belangrijk met assists en steekpassjes en maakt ook nog eens enorm veel meters. Zijn verbintenis in de Domstad loopt tot medio 2018. Wil FC Utrecht ook nog centjes aan hem willen verdienen, zal de club ongetwijfeld meewerken aan een transfer komende zomer.





Ridgeciano Haps (AZ)

De naam van Ajax gonsde al afgelopen seizoen. De hoofdstedelingen hebben behoefte aan een linksback. Haps lijkt de ideale kandidaat. Bij AZ is hij dit seizoen de positieve verrassing. Zijn acties, zowel verdedigend als aanvallend, zijn subliem en hij lijkt over drie paar longen te beschikken. Zijn contact loopt tot medio 2019, maar de volgende stap komende zomer lijkt onontbeerlijk voor zijn ontwikkeling.



Joachim Andersen (FC Twente)

De Deen is inmiddels een onbetwiste basiskracht in het centrum van de verdediging. Ook al werd afgelopen zomer het contract van Giorgos Katsikas verlengd en in de winter nog Jos Hooiveld gehaald. Andersen bleef staan. En passant zorgde hij ook nog eens voor het winnende doelpunt in de Tukkerse derby tegen Heracles Almelo. Andersen heeft nog een contract tot medio 2018. Als er nog centjes verdiend moeten worden, hangt er straks een bordje 'te koop' om zijn nek.





Marvelous Nakamba (Vitesse)

In de winterse transferwindow viel zijn naam al in verband met enkele Franse clubs. Nadat hij in augustus 2014 werd gecontracteerd, moest de international van Zimbabwe flink wennen. Haast geruisloos vocht de 23-jarige middenvelder zich in de basisploeg en haast geruisloos werd hij een onmisbare basiskracht. Op de Afrika Cup in januari kon hij zich ook internationaal tonen. Nakamba heeft nog een contract tot 2018 in Arnhem. Transfervrij zullen ze hem niet laten gaan.