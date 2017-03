Huntelaar naar Ajax? "In elke rol van toegevoegde waarde!"

Klaas-Jan Huntelaar staat voor een terugkeer bij Ajax . Tenminste als we de Duitse media mogen geloven. De kans dat zijn contract verlengd gaat worden lijkt nihil. De ervaren spits is namelijk één van de grootverdieners in Gelsenkirchen en kampte bovendien dit seizoen veel met blessureleed. Ligt een rentree op de Amsterdamse velden voor de hand en kan Huntelaar nog een toegevoegde waarde zijn bij Ajax ?

“ Als Huntelaar iets in het voetbal wil blijven doen, kan zo'n jaar ook voor hem nog van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Dennis Bergkamp.”

De fitheid van Huntelaar is één van de eerste obstakels voor de aanvaller om terug te keren in Amsterdam. Op latere leeftijd terugkomen van een zware blessure is lastig. "En fit blijven wordt ook steeds een groter puzzeltje", vertelt Gerald Sibon, die ooit op latere leeftijd terugkeerde bij sc Heerenveen, uit ervaring tegenover ELF Voetbal. "Als je een blessure krijgt, gaan de jaren tellen. Het wordt het zwaarder om terug te komen. Maar voor Huntelaar denk ik dat het nog niet heel veel uitmaakt. Hij is een afmaker en heel stoïcijns. Scoren verleer je niet zomaar. Huntelaar is een atleet die al jarenlang op het hoogste niveau traint. Dan ken je je lichaam goed."

Dirk Kuijt

De fitheid lijkt dus geen obstakel te vormen. Dan gaat het nog over de te vervullen positie van Huntelaar bij Ajax. Wil hij net als Dirk Kuijt de voortrekkersrol of gaat hij zoals Sibon in zijn laatste periode bij sc Heerenveen voor de pinchhitter- en begeleidingsrol? "Dat hangt van twee dingen af. Allereerst de wens van Klaas-Jan. Als hij nog een volledig seizoen in de basis wil staan, dan zal hij niet als pinchhitter naar Ajax gaan. Misschien wil hij wel veel liever nog een mooi avontuur beleven in Amerika of Australië."



Het avontuur bij Schalke lijkt na zeven seizoenen tot een einde te komen.

"En ten tweede: wat wil Ajax?", vervolgt de oud-spits van de Amsterdammers. "Als het belang van het kampioenschap het zwaarst weegt, dan zal de beste spelen. Simpel. Ook als dat de oude Huntelaar boven Kasper Dolberg, toch het pareltje van Ajax, is. Maar als het belang van opleiden en doorverkopen bovenaan staat, dan moet Huntelaar die begeleidingsrol vervullen. Ten opzichte van sc Heerenveen is Ajax minder een opleidingshuis, al zijn we dat in Nederland uiteindelijk allemaal. "

Dat laatste betekent dat Huntelaar een rol op het tweede plan krijgt. In dat geval moet er wellicht een knop om bij The Hunter. Sibon: "In het begin denk je nog weleens: nou, laat het maar zien. Je gaat de strijd nog aan. Maar automatisch zet je de knop om. Je zorgt dat je scherp blijft en probeert de eerste spits helpen. Soms is het best moeilijk om in het ritme te blijven, omdat je minder speelt. Al heeft Ajax zo'n vol programma dat Huntelaar in welke rol dan ook wel minuten zal maken."



Sibon probeerde tijdens zijn laatste periode bij sc Heerenveen vooral de eerste spits Bas Dost te helpen.

Nederlands elftal

Mocht het inderdaad tot een overgang komen dan is Huntelaar in welke vorm dan ook volgens Sibon sowieso van toegevoegde waarde. "Hij scoort altijd en overal. Dus ook bij Ajax. En ook als 'begeleider' kun je heel waardevol zijn. Ik vond het destijds een hele leuke rol en heb er in de rest van mijn loopbaan wat aan gehad. Als Huntelaar iets in het voetbal wil blijven doen, kan zo'n jaar ook voor hem nog van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met Dennis Bergkamp."

En tot slot is er bij Huntelaar wellicht nog de stiekeme hoop op het EK 2018. Weer in beeld komen kan een reden zijn om naar Ajax over te stappen. Sibon werd in 2008 door Foppe de Haan meegenomen naar de Olympische Spelen, als routinier. "Dat was echt een groot verschil in leeftijd", herinnert de huidige spitsentrainer van Heerenveen zich.

Of Huntelaar een zelfde rol kan vervullen in Oranje, vindt Sibon lastig te zeggen. "Dost is op dit moment dé spits. Hij scoort en speelt veel. Vincent heeft zich bewezen en is veel bewegelijker, maar speelt niet. Luuk de Jong is dan nog de derde optie. Maar goed, je hebt ook routiniers nodig. Ik weet niet hoe fit Wesley Sneijder en Arjen Robben blijven. Wellicht als Huntelaar het bij Ajax heel goed doet, dat Danny Blind hem er toch graag bij heeft. Maar dan vooral omdat hij een andere rol kan vervullen. Dost en Janssen zijn de eerste spitsen van Oranje."



De laatste interland van Huntelaar in Oranje was op 13 oktober 2015; tegen Tsjechië.