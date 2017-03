Cocu: "Feyenoord straalt in alles uit dat het kampioensploeg is"

Afgelopen zondag werd PSV definitief uitgeschakeld in de kampioensrace in de Eredivisie. De 2-1 nederlaag bij Feyenoord betekent dat de achterstand op de concurrent al elf punten is geworden. De kritiek over verzadiging binnen de selectie van de Eindhovenaren kan trainer Phillip Cocu deels begrijpen.

“ Het nieuwe doel luidt de tweede plaats, dat is nog mogelijk”

"Feyenoord straalt in alles uit dat het een kampioensploeg is", vergeleek Cocu de instelling van zijn ploeg de afgelopen jaren met die van Feyenoord op de persconferentie vrijdagmiddag. "Dat kan een paar procent schelen. Wij hebben dat in het verleden ook gehad, maar hebben dat dit seizoen iets minder. Dat is niet iets dat je kunt oproepen of aanwakkeren, anders zou iedereen dat altijd hebben. Zoiets ontstaat tijdens een seizoen."





Cocu heeft daardoor noodgedwongen de doelstelling in de laatste serie wedstrijden van het seizoen verlegd. Het nieuwe doel luidt de tweede plaats, die recht geeft op een plaats in de voorronde van de UEFA Champions League. "Als we een heel goede serie neerzetten is dat nog mogelijk."



Dagen nodig gehad

De tik, die koploper Feyenoord zondag uitdeelde, moest even verwerkt worden. "We hebben een paar dagen nodig gehad om daar overheen te komen. Om het een plekje te geven als het ware en ons te focussen op het nieuwe doel. Na de training van woensdag voelde ik dat we de nederlaag achter ons konden laten."



Cocu zag donderdag het spelplezier langzaam terugkeren. PSV is volgens hem klaar voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Roda JC. "We hebben een tik gehad, aan ons te laten zien dat we genoeg mentaal vermogen hebben om de wedstrijd te winnen. Ik wil dat we met z'n allen laten zien dat we voor de tweede plaats gaan. Als we een heel goede serie neerzetten, is dat nog mogelijk. Al besef ik dat we het niet in eigen hand hebben."



Marco van Ginkel

Marco van Ginkel mist het duel in ieder geval. De middenvelder is nog onvoldoende hersteld van een knieblessure, die hij tegen Feyenoord opliep. "Het gaat wel goed, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem", aldus Cocu. Hoe en wie diens positie ingevuld gaat worden, is nog onbekend. Er liggen diverse kaarten op tafel.





Jorrit Hendrix of Siem de Jong zouden nu op het middenveld kunnen spelen met Bart Ramselaar opnieuw als aanvaller. Eventueel kan ook gekozen worden om Jürgen Locadia een basisplek te geven en Ramselaar terug te zetten naar het middenveld. Ook zou Steven Bergwijn een plek in de basis kunnen krijgen.