"Sampaoli geen kandidaat bij FC Barcelona"

De naam van de Chileen ging woensdag direct de rondte, nadat Luis Enrique bekend maakte aan het einde van het seizoen te vertrekken bij FC Barcelona. De naam van Ronald Koeman ging rond, maar die van Sampaoli klonk nog luider.



Na de 1-0 overwinning op Athletic Bilbao reageerde hij op het nieuws. "De baan bij Barcelona? Dat is een vraag die ik niet hoef te beantwoorden, want het bestaat niet. Ik heb geen idee wat er is gezegd, maar in deze fase van het seizoen heeft het geen zin om te praten over kandidaten."