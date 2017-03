Stempel 'mislukt seizoen' kan op dat van PSV

Lang bleven de punten uit voor PSV . Het voetbal was buitengewoon matig. Vastigheden ontbraken. Op het moment dat er eindelijk een aantal keer gewonnen werd, gaf PSV niet thuis in de topper tegen Feyenoord . De enige conclusie die voor de Eindhovenaren dan ook geldt: het is een mislukt seizoen. Waar het mis ging? Al in de halflege Amsterdam ArenA.

De voortekenen voor Phillip Cocu waren eigenlijk vanaf minuut één dit seizoen al slecht. Dat de Johan Cruijf Schaal werd binnengehaald was met recht een wonder. De eerste helft was opponent Feyenoord heel matig, na de rust was het een mirakel dat PSV overeind bleef in de halflege Amsterdam ArenA. De eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht werd met vreselijk veel moeite gewonnen. Incidentele successen tegen PEC Zwolle (0-4) en NEC (0-4) daarna waren vooral te wijten aan de zwakte van de thuisploegen.

Natuurlijk vertrok steunpilaar Jeffrey Bruma deze zomer uit het kampioensteam van PSV. In zijn schaduw werden ook de huurperiodes van Maxime Lestienne en Marco van Ginkel niet verlengd. Dat daarvoor Bart Ramselaar en Daniel Schwaab werden binnengehaald én Oleksandr Zinchenko en Siem de Jong werden gehuurd, moest voor een nieuwe impuls zorgen bij PSV. Volgens kenners vormden ze wederom de te kloppen ploeg. Maar de formatie die Champions League-finalist Atlético Madrid tot strafschoppen dwong, was in enkele maanden veranderd in een dieseltrein waarvan de motor maar niet op gang wil komen.

Scoren

Kansen creëerde de formatie van Cocu nog wel, maar scoren wilde maar niet lukken. Daar kwam ook nog eens een penalty-syndroom bij. In de Champions League was de loting met Atlético, Bayern München en FK Rostov weliswaar zwaar, maar helemaal geen overwintering betekende gewoon een harde onvoldoende voor de Eindhovenaren. Bovendien wisselde Cocu in de cruciale wedstrijd met Rostov (0-0) wel héél erg laat. En slechts vier doelpunten in zes groepsduels is ook wel erg karig. Anderhalf maand eerder werd PSV in de beker bovendien al uitgeschakeld door het gepromoveerde Sparta Rotterdam.



Dit seizoen kon Luuk de Jong tot dusver slechts zevenmaal juichen voor zijn eigen treffer.

Trots konden de supporters eigenlijk alleen zijn op het feit dat Jeroen Zoet net als vorig seizoen nog steeds prima keept en bijzonder vaak de nul houdt. En nét geen 25 uitduels, een serie die vorig seizoen al werd ingezet, bleef PSV ongeslagen. Best aardig voor de man met de hond en stok in het stadion, maar de meeste toeschouwers op de tribune willen spektakel. Doelpunten. Viermaal scoorde PSV voor de winterstop helemaal niet tijdens een duel, zeven duels kwamen ze slechts eenmaal tot scoren.

Spektakel

Juist toen het spektakel na de winterstop weer wat toenam, de Eindhovenaren met Marco van Ginkel de benodigde nieuwe impuls kregen en ze weer wat gemakkelijker scoorden, kwam het seizoen in feite al ten einde voor de PSV-fans. Op bezoek in De Kuip kon het de titelstrijd weer spannend maken; hoop terugbrengen in de harten van alle Brabanders. Maar letterlijk geen seconde gaf de ploeg thuis. Vanaf minuut één werden ze overlopen. Dat het slechts 2-1 werd, was, net als eerder de 0-1 in de halflege ArenA, een wonder.

Een wonder is ook wat de mannen van Cocu nodig hebben om überhaupt nog ergens voor te spelen. Het verschil met Ajax is inmiddels opgelopen tot zes punten en het onderlinge treffen staat pas twee duels voor het einde van de competitie op het programma. Als de achterstand dan nog steeds zes punten is, zal Cocu ook beseffen dat die strijd een onmogelijke is.



De schuld bij Cocu neerleggen lijkt wel een heel makkelijke conclusie.

Fluitconcerten

Hoewel PSV, dat de ploegen Roda JC, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag, Willem II en Sparta Rotterdam de komende weken treft, zomaar eens een flinke uitslag kan neerzetten in de komende speelrondes, is het kalf al verdronken in Eindhoven. Spannend wordt het namelijk niet meer voor PSV. En juist spanning is een groot goed dat bijna alles kan compenseren. Geen Europese overwintering; een vroege uitschakeling in de KNVB Beker; nooit een serieuze rol spelen in de titelstrijd; en het grootste deel van de competitie bijzonder matig voetballen. De stempel 'mislukt seizoen' kan met recht al worden gezet.

De fluitconcerten die dit seizoen al meermaals klonken voor de PSV'ers zijn dan ook moeilijk onterecht te noemen. Technisch directeur Marcel Brands gaf eerder al aan dat er misschien eerder doorgeselecteerd had moeten worden. Dat kan deze zomer alsnog. Het lijkt in elk geval hoog nodig in Eindhoven. En of trainer Cocu daar ook bij hoort? Na twee titels en een prachtprestatie in de Champions League heeft hij zeker krediet opgebouwd. Al zal Brands ook hem ongetwijfeld tegen het licht houden.



Als het proces van doorselecteren heeft plaatsgevonden kan PSV opnieuw beginnen. Als het heel veel geluk heeft, kan dat wederom in een half lege Amsterdam ArenA, op 6 augustus 2017. Maar zeer waarschijnlijk pas een kleine week later tijdens de eerste competitieronde van de Eredivisie 2017/18.