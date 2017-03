Cambuur-fan gaat viral: "Ik kreeg opeens tientallen berichtjes"

“Het was de laatste minuut en AZ scoorde”, zegt Tom de Jong, supporter van Cambuur Leeuwarden die in het uitvak zat. “Als we de penaltyserie zouden halen, hadden we nog een goede kans. Toen AZ het late doelpunt scoorde, dachten we dat het afgelopen was. Tot het doelpunt niet doorging. Er barste één groot feest los in het uitvak. We waren allemaal zo blij, alsof we gewonnen hadden.”



De camera’s waren gericht op de 25-jarige De Jong die, net als de andere fans, uit zijn dak ging toen het doelpunt werd afgekeurd (uiterst rechts). Het fragment kwam voor in de live-registratie van de wedstrijd en ging even daarna viral op social media. “Dat was best schrikken”, zegt hij tegenover ELF Voetbal. “Ik zat middenin de wedstrijd, dus had het eerst niet door.”





De videoref keurt de late goal van @AZAlkmaar af tot grote vreugde van de meegereisde fans van @SCCambuurLwd. We gaan verlengen! #azcam pic.twitter.com/jqb8I56EYD — FOX Sports (@FOXSportsnl) 2 maart 2017

“Toen ik op mijn telefoon keek, zag ik dat ik tientallen berichtjes had gekregen. Op Whatsapp, Facebook en Instagram. Ook van mensen die ik al jaren niet had gesproken of die normaal nooit voetbal kijken. Ik kon de video in het stadion niet zien en had geen idee wat er allemaal gebeurde. Ik stuurde mijn vriendin direct een berichtje dat ik geen idee had wat er op internet stond maar dat ze niet moest schrikken.”“Later, in de bus, zag ik het fragment voor het eerst. Op social media zag ik dat er ook veel negatieve reacties waren. Mensen zeiden dat ik aan de harddrugs zat. Belachelijk, dat was namelijk echt niet aan de orde. Het was gewoon pure emotie, veel supporters zullen dat gevoel wel kennen. Cambuur is mijn leven en ik hou van het spelletje. Gelukkig is het fragment door mensen uit mijn omgeving wel op een leuke manier opgepakt.”De Friezen, die eerder Ajax en FC Utrecht uitschakelden, verloren uiteindelijk na strafschoppen van AZ. “De ene na de andere grote club schakelden we uit tijdens het toernooi. Helaas hebben we het niet tot de Kuip gered, dat was geweldig geweest. Toch mogen we trots op onze jongens zijn. Ze hebben gestreden als leeuwen en hebben het geweldig gedaan.”