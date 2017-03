Feyenoord verloor laatste drie duels bij Sparta, een terugblik

Een terugblik op drie bijzondere ontmoetingen met mooie doelpunten, afgekeurde treffers en rode kaarten.



18 oktober 2009

Sparta Rotterdam - Feyenoord 2-1 (0-1)

37. André Bahia 0-1, 57. Poepon 1-1, 84. Strootman 2-1. Scheidsrechter: Nijhuis, toeschouwers: 10.894. Rode kaarten: 64. Poepon (2x geel, Sparta), 51. Cissé, 59. Tomasson (Feyenoord).



In de eerste helft waren beide ploegen gelijkwaardig. Darko Bodul en Erik Falkenburg testten doelman Rob van Dijk met harde pegels, waarvan één uit een rebound. Feyenoord kwam op voorsprong toen een hoekschop ongelukkig werd doorgekopt door Kevin Strootman (!) en André Bahia van dichtbij binnentike. Na rust gingen alles voor Feyenoord mis.



Sekou Cissé kreeg rood na een te late tackle op Rydell Poepon. Het slachtoffer schoof enkele minuten later de bal onder doelman Van Dijk door. Jon Dahl Tomasson kon binnen het uur ook vertrekken na een veel te late tackle op het onderbeen van Emmanuel Boakye. Nadat Sparta ook werd gereduceerd, zorgde Strootman met een lage schuiver van buiten het strafschopgebied voor de winnende treffer.







29 oktober 2008

Sparta Rotterdam - Feyenoord 2-1 (1-1)

40. Fer 0-1, 42. Slot 1-1, 87. Poepon 2-1. Scheidsrechter: Vink, toeschouwers: 10.894.



Eindelijk moet Feyenoord hebben gedacht toen Leroy Fer de score opende. Eerder lieten Roy Makaay en Diego Biseswar grote kansen liggen. Na een goede actie van Serginho Greene tikte Fer de bal achter doelman Harald Wapenaar. Twee minuten later was de voorsprong alweer verdwenen. Georginio Wijnaldum gleed weg en kon niet verhinderen dat Arne Slot de bal knap achter Henk Timmer kopte.

Na rust miste de ploeg van trainer Gertjan Verbeek de juiste schotkracht om de winst te pakken. Sterker nog. Aan de andere kant troefde invaller Edouard Duplan tegenstander Tim de Cler af. Zijn voorzet werd door een andere invaller, Rydell Poepon, binnengeschoten.







23 maart 2008

Sparta Rotterdam - Feyenoord 3-2 (1-1)

11. Lucius 0-1, 15. Boukhari 1-1, 50. Boukhari 2-1, 62. Van Bronckhorst 2-2, 90+1. Emnes 3-2. Scheidsrechters: Jol, toeschouwers: 10.000.



Na een roerige eerst helft, waarbij Henk Timmer veelvuldig adequaat moest optreden, ontpopte Charles Dissels zich tot de absolute plaaggeest voor Timmer. Eerst opende Theo Lucius de score door Sander Westerveld te kloppen. Nourdin Boukhari zorgde met wat geluk voor de gelijkmaker, aangezien hij vooraf hands maakte. Dat ontging scheidsrechter Dick Jol echter.



Enkele minuten later was Boukhari na een misverstand van De Cler met André Bahia van grote afstand opnieuw succesvol. De ploeg van trainer Bert van Marwijk joeg daarna op de gelijkmaker, maar kwam niet verder dan de fraaie 2-2 van Giovanni van Bronckhorst. Jol keurde ook nog een doelpunt van Luigi Bruins om onduidelijke redenen af. De wedstrijd kreeg in de extra tijd nog een onverwachte wending door toedoen van Marvin Emnes. De jonge Spartaan slalomde langs drie Feyenoorders en knalde met een hard schot de zeer welkome 3-2 binnen.