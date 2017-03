Wat je moet weten van vermeend Ajax-doelwit Nikola Milenkovic

Nikola Milenkovic



Geboren: 12 oktober 1997 (negentien jaar oud)



Nationaliteit: Servische



Club: Partizan Belgrado



Positie: centrale verdediger



– Een van de dertig beste



Een groot talent, maar hoe groot? Heel groot, zo luidt het oordeel van La Gazzetta dello Sport. De gezaghebbende sportkrant van Italië nam Milenkovic in februari op in een lijst met de dertig grootste talenten ter wereld.





Nikola Milenkovic medju elitom! Stoper Partizana uvrsten u grupu od 30 najboljih igraca klase '97 u Evropi. Francuzi bez premca sa 8 igraca. pic.twitter.com/i1BdK00kvL — TOTAL SOCCER (@NebojsaSoskanal) 21 februari 2017

Niet alleen een groot talent, ook een groot lijf. Met zijn 1,95 meter en bonkige lijf voldoet Milenkovic aan de eisen die doorgaans aan centrale verdedigers gesteld worden.In Servië steekt men de verwachtingen niet langer onder stoelen of banken. Milenkovic wordt in Servische kranten regelmatig aangeduid als de nieuwe Nemanja Vidic.Belangstelling tonen is één; iemand inlijven is twee. Er zijn meer kapers op de kust. Volgens Italiaanse media is Fiorentina de grootste concurrent voor Marc Overmars. De club uit Florence zou zelfs al meerdere gesprekken hebben gevoerd met het management van Milenkovic. De club heeft bovendien een goede naam in Servië, net als Juventus overigens.