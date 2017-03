Is Weghorst wel beter dan Friday?

"Ik vind mezelf wel beter dan Friday, denk ik", vertelde Weghorst Voetbal Inside vol vertrouwen na afloop van de zinderende wedstrijd tegen Cambuur (winst na strafschoppen). "We zijn vergelijkbare types maar we hebben ook andere specifieke kwaliteiten."



Hij reageerde daarmee op de keuze van John van den Brom, die steeds vaker een beroep doet op Friday, ten koste van Weghorst. "In de eerste seizoenshelft en het begin van de tweede seizoenshelft heb ik ontzettend veel gescoord en ging het ontzettend goed. Maar daarna kwamen we als team in mindere periode en ik zelf ook. Je moet uiteindelijk toch scoren als spits en dat heb ik de laatste vijf competitiewedstrijden niet gedaan. Ik snap wel dat de coach, als je een andere spits hebt, dat ook eens probeert. Ik vind het jammer en ben er teleurgesteld over, maar ik zal er alles aan doen om me terug te vechten."



De trefzekere periode van Weghorst zijn ze bij AZ nog niet vergeten. Negen doelpunten van Weghorst tegenover drie van Friday spreken duidelijk in het voordeel van de Nederlander, maar de overige cijfers laten een meer genuanceerd beeld zien. Zeker wanneer men in ogenschouw neemt dat twee van Weghorsts treffers vanaf de strafschopstip tot stand kwamen.







Gemiddeld per 90 minuten Weghorst Friday Doelpunten 0,57 0,39 Assists 0,06 0,26 Gecreëerde kansen 1,40 1,45 Gewonnen duels in % 53,01 % 39,73 % Passnauwkeurigheid in % 73 % 79 % Intercepties 0,13 0,39



Als aangever is Friday dit seizoen in de Eredivisie meer van waarde dan zijn belangrijkste concurrent voor de spitspositie. Hij bereidt meer doelpunten voor en creëert meer mogelijkheden om te scoren. Hij lijdt bovendien minder balverlies en verovert vaker de bal dan Weghorst. Als Friday nou ook nog de strafschoppen gaat nemen en meer duels wint, dan kan Weghorst zijn zelfverzekerde uitspraak beter heroverwegen.