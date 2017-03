Tussenbalans: Ajax-huurlingen onder de loep

Mitchell Dijks (Norwich City)



Hij is er nog maar net, maar Mitchell Dijks lijkt een doorslaand succes bij Norwich City. Fans van The Canaries lopen met hem weg. Net als trainer Alex Neill, die zijn bewondering na Dijks' debuut niet onder stoelen of banken stak. “Hij domineerde de hele linkerflank. Hij is een beest. Hij komt uit Nederland, heeft nooit in het Championship gespeeld, heeft een winterstop gehad en heeft op 7 januari voor het laatst gespeeld. Maar hij was sterk en zal zeker een toegevoegde waarde zijn voor ons.”



Richairo Zivkovic (FC Utrecht)



Eindelijk leek hij zijn belofte in te lossen. Zijn sprint in de wedstrijd tegen FC Twente ging de wereld over. Maar iedere piek in de carrière van Richairo Zivkovic wordt snel gevolgd door een dal. Inmiddels is de twintigjarige spits zijn basisplaats bij FC Utrecht kwijt. En daar kan hij zich eigenlijk wel in vinden. “Ik heb het zelf zo ver laten komen. Ik doe de dingen niet goed genoeg voor een basisplaats op dit moment”, toonde hij zich onlangs schuldbewust in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Queensy Menig (PEC Zwolle)



De ontwikkeling van Queensy Menig gaat met horten en stoten. Dat was zo in de jeugd bij Ajax, dat was zo in zijn eerste seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle, en dat is zo in zijn tweede seizoen bij PEC. Soms belangrijk, soms onzichtbaar en soms zelfs op de reservebank. Sinds de winterstop gaat het beter. “Ik heb veel gesproken met trainer Ron Jans en hij geeft me vertrouwen”, zo zei Menig onlangs tegen De Stentor. “Dat heb ik nodig, zoals elk mens daar beter van gaat functioneren. Maar het klopt dat het verwachtingspatroon van de buitenwacht rond mijn persoontje hoog is. De lat ligt voor een voetballer altijd hoger als je van Ajax komt. Geen probleem, ik eis ook veel van me zelf en wil belangrijk zijn voor PEC. Mooi dat het nu lukt.”



Robert Muric (Pescara)



Van alle Ajax-huurlingen is Robert Muric het verst buiten beeld. En dan niet alleen geografisch gezien. Ook bij Pescara komt Muric niet in het spel voor. De Kroatische aanvaller, voor wie Ajax zich ooit buitengewoon inspande, is hard op weg om in de vergetelheid te belanden. Bij Pescara kwam hij één keer voor het eerste elftal in actie. Zijn overige wedstrijden speelde hij voor jeugdteams. Ondanks zijn contract tot 2018 lijkt de toekomst van de inmiddels twintigjarige flankspeler niet in Amsterdam te liggen.