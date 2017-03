De Vrij moet defensieve problemen bij FC Barcelona oplossen

De 25-jarige achterhoedespeler heeft zich bij SS Lazio ontwikkeld tot een van de meest gewilde verdedigers op de Europese velden. De oud-Feyenoorder heeft nog een contract tot 2019, maar gaf eerder al aan graag een stap omhoog te willen maken komende zomer. De beleidsbepalers in Rome willen hem daarom voor een hoge prijs proberen te slijten.



Aan interesse is er overigens geen gebrek. Naast Barcelona werden eerder al AC Milan, Bayern München, Arsenal, Chelsea en Manchester United genoemd als een mogelijke nieuwe bestemming. Bij de Blaugranas is er echter op zeker een nieuwe impuls nodig achterin.



Javier Mascherano (32) wordt er niet bepaald jonger op en is dit seizoen al en paar keer geblesseerd geweest. Jérémy Mathieu (33) lijkt gezien zijn leeftijd komende zomer ook te mogen vertrekken. Over Samuel Umtiti (23) waren ze in het begin lyrisch in Camp Nou, maar ook hij maakt steeds een minder sterke indruk. Voor de positie naast Gerard Piqué (30) lijkt dus spoedig een plekje vacant te komen. Gaat De Vrij die inderdaad invullen?