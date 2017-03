Lindgren: "Ajax heeft het altijd moeilijk in de Euroborg"

Rasmus Lindgren (32) keerde afgelopen zomer terug naar huis. Na een zwerftocht van bijna vijftien jaar door voornamelijk Nederland, was het tijd om weer dicht bij zijn familie in Zweden te zijn. Een gesprek over zijn terugkeer, de doelen van zijn club BK Häcken en FC Groningen-Ajax van dit weekend.

“ "Feyenoord straalt meer dan Ajax uit kampioen te willen worden"”

Lindgren lacht hard door de telefoon. Op zijn Nederlandse Wikipedia-pagina staat dat hij de afgelopen transferperiode de overstap heeft gemaakt naar IK Brage, een tweedeklasser in Zweden. "Maar ik speel nog steeds bij BK Häcken hoor." Wat blijkt: bij IK Brage speelt een bijna tien jaar jongere naamgenoot. Het verklaart het misverstand. "Brage is een niveautje lager. Mijn Wikipedia klopt niet", is hij duidelijk tegenover ELF Voetbal.

Momenteel ligt de Zweedse competitie stil en bereidt Lindgren zich voor op het seizoen dat komen gaat. Vorig jaar maakte de tweevoudig international alleen het tweede gedeelte van de competitie mee. Häcken eindigde onderin de middenmoot, maar daar neemt de club nu absoluut geen genoegen mee. "Ons doel voor komend seizoen is beduidend hoger eindigen dan vorig jaar. Toen werden we tiende, maar nu moeten we in de top-5 kunnen eindigen. We hebben een goede selectie en de verwachtingen zijn hoog, dus het is zeker mogelijk dat we bovenin meedraaien. De twee bekerwedstrijden die we inmiddels gespeeld hebben zijn hoopgevend, want die wonnen we allebei. We zitten in een poule van vier. Komend weekend is de laatste bekerwedstrijd. De nummers een van de groepen zitten dan al in de kwartfinale."



Lindgren in het shirt van BK Häcken

Thuis in Landskrona

Het leven in zijn thuisland bevalt. Het voelt goed weer terug te zijn dicht bij zijn familie. "Ik speel nu in Göteborg, dat is twee uur rijden van huis. Als ik een dagje vrij heb, rijd ik richting mijn familie in Landskrona. Dat is ook een van de redenen dat ik weer in Zweden speel." Toch mist de verdediger annex middenvelder Nederland wel. Vooral aan Groningen denkt hij nog vaak. "Ik mis de mensen daar. Ik heb nog wel contact met sommigen. Niet echt met spelers, maar vooral mensen rondom de club en andere mensen uit Groningen spreek ik nog weleens. Daarnaast mis ik ook de Eredivisie. Ik vond het oprecht leuk om in te spelen. Maar in Zweden heb ik het ook uitstekend naar mijn zin."

Komend weekend staat er in die Eredivisie een bijzondere wedstrijd op het programma voor Lindgren, namelijk FC Groningen-Ajax. "Jammer genoeg kan ik het niet zien, omdat ik zelf moet spelen. Ik zal zeker nog wat berichtjes sturen. Ik volg de Eredivisie nog steeds, alleen natuurlijk wel op een andere manier dan toen ik er nog speelde. Ik volg vooral mijn oude clubs Ajax en FC Groningen. Nu iets meer Groningen, omdat ik daar de laatste jaren heb gevoetbald."



Het hoogtepunt van Lindgrens tijd in Nederland: de bekerwinst met FC Groningen

Nederlandse titelstrijd

Zeven keer speelde hij een editie van de wedstrijd. Zes keer in het groen-wit van de club uit het hoge noorden, eenmaal voor de Amsterdammers. In het shirt van de recordkampioen was ook direct zijn meest pikante duel, want toen opende hij de score tegen de club die hij eerder in het seizoen nog had verlaten. Als iemand dus iets zinnigs kan zeggen over FC Groningen-Ajax is het Lindgren wel.

"Ajax heeft het altijd moeilijk bij Groningen, waarvoor het een extra beladen wedstrijd is. Ze willen, meer dan tegen andere teams, winnen tegen Ajax. Vorig jaar werd het 2-1 voor Ajax, maar het jaar ervoor wonnen we." Lindgren denkt dat het duel in de Euroborg dan ook zomaar eens beslissend kan zijn in de strijd om de titel. "Als Ajax punten zou verspelen en Feyenoord wint, dan zie ik ze geen eerste meer worden. Elke wedstrijd is natuurlijk cruciaal in deze fase van de competitie. Feyenoord blijft maar winnen en hebben een uitstekend team. Feyenoord straalt echt uit kampioen te willen worden dit jaar, meer dan Ajax."

Lindgren won alleen de Johan Cruijff-schaal nooit in Nederland. Met Ajax werd hij kampioen in 2011, won hij de beker in 2010, maar de prijs die het meest is bijgebleven is toch de bekerwinst met FC Groningen in 2015. "Die staat bovenaan ja. Die was wel het meest speciaal, want dat kwam zo onverwacht. Dat zal ik nooit van mijn leven vergeten. Het kampioenschap met Ajax was ook mooi, maar toen was ik in de laatste drie maanden van de competitie geblesseerd. Dat is toch anders." Naar alle waarschijnlijkheid komen er geen prijzen in Nederland meer bij, want een eventuele terugkeer ziet hij niet snel gebeuren. "Zeg nooit nooit in de voetballerij, maar ik ben terugverhuisd naar Zweden om hier mijn loopbaan af te sluiten. De kans is heel klein."

Lindgren in Groningen-Ajax:

2015/16 Groningen-Ajax 1-2

2014/15 Groningen-Ajax 2-0

2013/14 Groningen-Ajax 1-1

2012/13 Groningen-Ajax 0-2

2006/07 Groningen-Ajax 2-3

2005/06 Groningen-Ajax 3-2

2007/08 Groningen-Ajax 1-2 (1 goal)



Lindgren heeft namens Ajax gescoord in de Euroborg