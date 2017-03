Tiende gelijkspel United, Mourinho toch beter dan Van Gaal

Manchester United blijft wisselvallig presteren onder manager José Mourinho. Vandaag kwamen de Red Devils in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bournemouth. Dankzij een rode kaart van Andrew Surman speelden de Cherries de gehele tweede helft met tien man. Ibrahimovic miste in de 72e minuut nog een penalty namens United.

José Mourinho krijgt net als Louis van Gaal een hoop kritiek over zich heen tijdens zijn eerste seizoen als manager van Manchester United. Toch werd er bij onze landgenoot veel sneller gesproken over een ontslag. Om te kijken in hoeverre Mourinho beter presteert dan zijn voorganger zetten we de statistieken van beide managers op een rijtje. We kijken bij beide collega's naar het eerste seizoen in dienst van Manchester United.





2014/15 (Van Gaal) 2016/17 (Mourinho) Gespeeld 26 26 Winst 13 13 Gelijk 8 10 Verlies 5 3 Punten 47 49



Ondanks dat er in de winter van 2014 al veel werd gesproken over een ontslag voor Louis van Gaal, zijn de resultaten onder de nieuwe manager niet veel beter. Net als onder Van Gaal wist de ploeg uit Manchester slechts de helft van de wedstrijden in de Premier League te winnen. Waar Manchester United onder Sir Alex Ferguson veel slechte wedstrijden winnend wist af te sluiten, is vooral bij Mourinho het tegenovergestelde het geval. Dit seizoen speelt United bij vlagen sprankelend voetbal, maar heeft het vaak moeite met het benutten van de kansen.



Transfers

Beide managers hebben er nogal een handje van om snel de portemonnee te trekken bij hun nieuwe club. In hoeverre heeft het transferbeleid van de twee invloed op de resultaten?





2014/15 (Van Gaal) 2015/16 (Mourinho) Angel Di Maria 75 miljoen euro Paul Pogba 105 miljoen euro Luke Shaw 37 miljoen euro Henrikh Mkhitaryan 42 miljoen euro Ander Herrera 36 miljoen euro Eric Bailly 38 miljoen euro Marcos Rojo 20 miljoen euro Zlatan Ibrahimovic Transfervrij Daley Blind 17 miljoen euro Falcao (huur) 7 miljoen euro Totaal 192 miljoen euro Totaal 185 miljoen euro



Zowel Louis van Gaal als José Mourinho gaf bijna tweehonderd miljoen euro uit tijdens de zomer voor het eerste seizoen. Toch had Mourinho duidelijk een ander transferbeleid dan de Nederlander. De huidige trainer in Manchester besloot om het hele budget te spenderen aan dragende krachten, terwijl Van Gaal er voor koos om het bedrag te verspreiden onder verschillende spelers voor de breedte.



Angel Di Maria moest dé revelatie worden van het debuutseizoen onder Van Gaal, maar het liep anders. In 27 wedstrijden in de Premier League kwam de Argentijn tot slechts drie doelpunten.



De grote zomeraankopen van Mourinho doen het aanzienlijk beter. Ibrahimovic werd transfervrij overgenomen van Paris Saint-Germain, maar staat ondanks zijn gemiste penalty van vandaag al op vijftien treffers. Paul Pogba kende een lastige start van het seizoen, maar begint steeds beter te draaien. De Fransman heeft momenteel vier doelpunten en drie assists achter zijn naam staan.



Tweede kans

Louis van Gaal kreeg na een teleurstellend eerste seizoen een tweede kans in het seizoen 2015/16. De beloofde vooruitgang bleef uit en de Nederlander werd uiteindelijk in mei 2016 ontslagen als trainer van Manchester United. José Mourinho heeft in Manchester nog een contract tot de zomer van 2019, maar het zal volgend seizoen beter moeten om zijn baan te behouden. Een kleine voorsprong op zijn voorganger heeft hij na de 26e speelronde in ieder geval te pakken.