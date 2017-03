Samenvatting: Dortmund met zesklapper langs Leverkusen

Voor Darmstadt lijkt de 2. Bundesliga steeds dichterbij te komen. De club ging met 2-0 onderuit op bezoek bij Werder Bremen en staat inmiddels acht punten achter Hamburger SV, dat op een play-off plaats staat.



Borussia Dortmund kende een goede generale in aanloop naar het treffen met Benfica in de Champions League komende woensdag. De ploeg van Thomas Tuchel was in eigen huis liefst zes maal trefzeker.



De samenvatting van de zesklapper:





Alle uitslagen van de 23e speelronde:



Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6-2

FC Köln - Bayern München 0-3

Hoffenheim - Ingolstadt 5-2

Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1-1

Werder Bremen - Darmstadt 2-0

Borussia M'gladbach - Schalke 04 18:00