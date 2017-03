'Alli moet Bayern München versterken'

Bayern München ziet wel wat in de komst van Dele Alli komende zomer. De Engelsman valt in de smaak van Bayern-trainer Carlo Ancelloti en moet Der Rekordmeister van meer opties op het middenveld voorzien. Dat meldt de Daily Mirror.

Alli is dan ook aan een uitstekend seizoen bezig. De Spurs-smaakmaker scoorde inmiddels twaalf goals in de Premier League. Daarnaast zijn ook Paris Saint-Germain, Real Madrid en Barcelona al eens in verband gebracht met de Engelsman.