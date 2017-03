Mertens niet te stoppen sinds december

Hij was al praktisch heilig, in het toonaangevende Corriere dello Sport werd hij eerder dit seizoen Diego Armando Mertens genoemd en dan besliste Dries Mertens vandaag ook nog eens de belangrijke wedstrijd om de tweede plek met AS Roma: 1-2.

ELF Voetbal sprak midden februari met Italië-kenner David Endt over de opvallende opmars van de kleine Belg. Toen was er nog best een kritisch puntje op te noemen. Zo scoorde Mertens amper tegen clubs uit de bovenste regionen van de ranglijst. Maar vandaag rekende de aanvaller ook af met die kritiek, want Napoli greep de laatste strohalm in de strijd om de tweede plek door AS Roma te verschalken.

Endt reageerde ruim twee weken geleden zo: "Er is altijd wel iets te bedenken. Het onderscheidt hem misschien van de écht grote spelers. Tegen de meeste teams zal Napoli het spel maken. Tegen betere tegenstanders zullen ze zich juist beschermen en worden de afstanden groter. Hij speelt dan ook goed bij de gratie van iemand als José Callejon, die veel loopwerk verricht. Als ze te ver staan, dan staat Mertens er alleen voor. Dan is de kans op scoren gewoon minder groot."

Ontketend

Vandaag was het niet Callejon die Mertens in staat stelde te scoren, maar leverde respectievelijk Marek Hamsik en Lorenzo Insinge puntgave asissts af. Op uiterst kalme wijze maakte Mertens de buitenkansjes vervolgens af, waardoor hij een extra draai gaf aan zijn toch al indrukwekkende cijfers van dit seizoen. Mertens is sinds december niet te stoppen. Tot de vijftiende speelronde maakte hij slechts drie doelpunten, maar sinds zijn hattrick tegen Cagliari op 11 december is hij volledig los. Na die pot speelde hij nog elf wedstrijden, waarin hij liefst vijftien keer het net wist te vinden.

Het kampioenschap zal zijn flow niet meer opleveren, want Juventus staat mijlenver boven de andere teams in de Serie A, maar in de strijd om de tweede plek met AS Roma was de dadendrang van Mertens van ongekend belang. Door de overwinning heeft Napoli nog maar een achterstand van twee punten op de rivaal uit de hoofdstad.



Dries Mertens Goal HD - AS Roma 0-2 Napoli - 04... door Jek09Pre