Wenger snijdt zichzelf in de vingers bij Liverpool

Een uitstekende eerste helft bleek voor Liverpool genoeg om Arsenal aan de kant te schuiven. In het spel van de Londenaren zat in het eerste bedrijf totaal geen lijn. In de tweede helft kwamen ze wel enigszins terug, maar Georginio Wijnaldum besliste het duel in de uiterste slotfase: 3-1.

Het was symbolisch voor de eerste helft. Arsène Wenger zat met zijn handen voor zijn ogen, volledig in de kraag van zijn jas gekeerd. Op de achtergrond hoorde je de klanken van Shame on Arsenal, een spottend liedje van de Liverpool-fans. De Fransman oogde volledig lusteloos. Die houding sloeg over op zijn team, want de Londense club toonde in de eerste helft geen een keer een topper in de Premier League te zijn. Arsenal stond na 45 minuten volledig terecht met 2-0 achter. Roberto Firmino en Sadio Mané haalden de trekker over namens Liverpool.

De manier waarop was misschien nog wel het ergste. Net voor rust werden verschillende spelers van Arsenal voor schut gezet door onder meer Adam Lallana en Georginio Wijnaldum. The Reds speelde met passie. Niet goed, maar wel met de felheid die nodig is in de strijd om de tweede plek. Wenger zal zich in de rust achter de oren hebben gekrabd, want de gewezen topmanager liet zijn toppers, Alexis Sanchez en Mesut Ozil, buiten de basis. Toeval of niet, maar beide heren willen hun contract niet verlengen. Sanchez werd gepasseerd en volgens de officiële lezing was de Duitser ziek.

De kleintjes

In de tweede helft werd de Chileen wél gebracht. Het kwam het stroperige spel van Arsenal duidelijk ten goede, want de aanvaller legde direct een bal panklaar op het hoofd van spits Oliver Giroud en stond niet veel later aan de basis van de aansluitingstreffer van Danny Welbeck. Maar het was niet genoeg, want de eerste helft bleek exemplarisch voor het seizoen van Arsenal. Een topper kunnen ze niet winnen. Tegen de teams uit de top vijf wist Arsenal dit jaar pas vier punten te pakken.

Hoe anders is dat bij de tegenstander van vandaag, want Liverpool heeft juist veel meer moeite met de kleintjes. Liverpool sprokkelde namelijk liefst zeventien punten bij elkaar tegen de grote teams. Weliswaar speelden ze ook al meer toppers dan Arsenal, maar het zegt iets over de verhoudingen. Waar Liverpool zich wel kan opladen voor een topper is dat tegen een minder goed team minder het geval, want ze lieten daarentegen wel punten liggen tegen onder meer Sunderland, Hull City en Burnley.