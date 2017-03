PSV en Siem De Jong kennen topavond tegen zwak Roda JC

Natuurlijk, de verdediging van Roda JC stond niet goed bij de eerste goal van Siem de Jong, maar de ex-middenvelder van Ajax stond toch weer op de juiste plek om de wedstrijd te beslissen. Zo staat De Jong wel vaker op de goede plek, zelfs in dit 'dramajaar' bij PSV. In de tweede helft liet de geboren Zwitser zich een makkelijk gegeven penalty ook niet ontfutselen, waardoor De Jong zijn seizoenstotaal verdubbelde naar vier doelpunten. Aangezien Hector Moreno ook productief was, kende PSV een uiterst makkelijk avondje.

Doordat Marco van Ginkel vorig weekend in de topper tegen Feyenoord na een tackle van Steven Berghuis geblesseerd raakte, kreeg de oudere broer van Luuk weer eens de kans in de basis. De laatste keer dat dit gebeurde was ook tegen Roda JC. Sindsdien is er een hoop gebeurd en veranderd voor de middenvelder. Aan het eind van de eerste seizoenshelft werd hij verschillende keren uitgefloten door het PSV-publiek. Ditmaal was het anders, want ook de fans is niets menselijks vreemd: zolang je presteert, word je in de armen gesloten. In de 75ste minuut kreeg hij zelfs een publiekswissel, inclusief applaus van de supporters. Ondanks dat diezelfde mensen voor de wedstrijd graag Jorrit Hendrix bij de eerste elf hadden gezien.

Onthutsend

De Jong kreeg dit seizoen ruim vijfhonderd minuten speeltijd, daarin wist hij vier keer te scoren. Dat waren niet zomaar goals, want De Jong maakte belangrijke doelpunten thuis tegen Go Ahead Eagles en in de ArenA tegen Ajax. Ook zonder hem had PSV vandaag ongetwijfeld gewonnen van het onthutsend zwakke Roda, maar De Jong voegt iets extra's toe aan PSV.

Inmiddels heeft de ex-speler van Newcastle United dit seizoen vier keer het net doen bollen. Het zorgt voor een statistiek van één goal per zo'n 125 minuten. In zijn laatste drie seizoenen bij Ajax waren dat respectievelijk 177, 250 en 190 minuten per goal. Het zegt niet alles, maar wel dat De Jong een extra dimensie aan het spel van de Eindhovenaren kan geven. Bij FoxSports was hij na afloop tevreden over zijn prestatie. "Het werd ons niet moeilijk gemaakt, maar het was een lekker avondje."