'Koeman zeer gecharmeerd van Ajacied Klaassen'

Everton zit achter Davy Klaassen aan. Althans, dat melden meerdere Engelse media zondag. Trainer Ronald Koeman zou zeer geïnteresseerd zijn in de middenvelder van Ajax.

De 24-jarige speler heeft nog een contract tot en met 2019 bij de Amsterdamse club. Het is de vraag of Ajax mee wil werken aan een verkoop. Trainer Peter Bosz liet eerder al weten dat hij de aanvoerder graag bij Ajax zou willen houden. Klaassen zelf wilde nog niets kwijt over zijn toekomst.

Everton is niet de enige die naar verluidt achter de voetballer aan zit.