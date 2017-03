De Guzman: "Ik hoop zeker op selectie voor Oranje"

“ Feyenoord draait natuurlijk wel echt heel goed nu”

"Ik hoop zeker dat ik bij de selectie zit", vertelde De Guzman tegenover ELF Voetbal. Oranje gaat op 25 maart op bezoek bij Bulgarije in het kader van de WK-kwalificatie. Drie dagen later volgt een oefeninterland in de Amsterdam ArenA tegen Italië. Met zijn vorm en spelritme gaf de veertienvoudig international in San Siro in ieder geval zijn visitekaartje af. "Ik ben op dit moment heel blij dat ik veel speel en dat het ook goed loopt. Ik wil deze lijn graag doortrekken."



Winnen

Het bezoek aan AC Milan werd nog bijna afgesloten met een punt. "De bedoeling was om iets te creëren deze wedstrijd en wellicht zelfs te winnen. Vooraf wisten we natuurlijk dat Milan-uit een moeilijke pot is. Na de 1-1 (gescoord door De Guzman, red.) dachten we iets te kunnen halen, zeker nadat Carlos Bacca voor Milan op slag van rust een penalty miste."



Het plan in de tweede helft viel echter verkeerd uit. "We gingen de kleedkamer uit om vooruit te gaan spelen. Daardoor lieten we natuurlijk veel ruimte achterin vrij komen. Voor Milan werd het toen wat eenvoudiger om kansen te creëren."





Chievo Verona bleef door het resultaat op de elfde plaats. "Onze doelstelling is nog steeds handhaving in de Serie A en daar blijven we voor werken. Met 35 punten lijken we veilig te zijn. De laatste elf wedstrijden zijn toch allemaal finales voor ons. Daarom blijven we ook elke week voor de winst gaan. Dat moet ook. We weten pas dat we veilig zijn als we in theorie niet meer bij te halen zijn."



Feyenoord

Zijn contract bij Napoli, dat hem dit seizoen verhuurt aan Chievo Verona, loopt nog tot medio 2018. Een terugkeer komende zomer lijkt uitgesloten. Feyenoord, waar De Guzman tien jaar speelde en een mooie periode meemaakte, beschouwt hij als een mooie oplossing. "Ik weet nog steeds niet hoe het er volgend jaar uitziet voor mij, maar Feyenoord draait natuurlijk wel echt heel goed nu..."