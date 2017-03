De schade van een dramatisch Feyenoord

Feyenoord heeft vandaag zijn tweede nederlaag van dit seizoen geleden. In een onthutsend zwakke wedstrijd was stadsgenoot Sparta de terechte winnaar. Mathias Pogba kroonde zich tot matchwinnaar door in de eerste minuut zijn vierde kopgoal van het seizoen te maken: 1-0.

In de eerste helft leek Feyenoord in niets op de machine die tien duels achter elkaar ongeslagen bleef. De koploper speelde apathisch en werd keer op keer afgetroefd door de veel fellere Spartanen. Tekenend was dat zelfs Karim El Ahmadi zijn duels amper wist te winnen. Paco van Moorsel was hem vrijwel in elk duel de baas. In de tweede helft voetbalde Feyenoord wel iets beter, maar kon het eveneens amper gevaarlijk worden. Wat is de schade voor Feyenoord na de verliespartij in de derby?

Verslagen met eigen krachten

Waar Feyenoord vorige week PSV volledig wegblies in de topper, waren de rollen nu omgedraaid. Elke tweede bal viel in het voordeel van Sparta. Onder leiding van het uitstekende middenveld met Ryan Sanusi, Van Moorsel en Mart Dijkstra was het middenrif in handen van de club uit Spangen.

Tactisch overklast

En mochten de drie op het middenveld even in de problemen komen, was er altijd nog Craig Goodwin die bijsprong. Het bleek een uitstekende vondst van Sparta-trainer Alex Pastoor, die ervoor zorgde dat de normaliter ijzersterkte verdediging van Feyenoord uit elkaar werd gespeeld. Rick Karsdorp kwam te zwemmen en wist zich amper raad met Goodwin, die hangend op links speelde. Het tweetal Pogba en Jerson Cabral hield in het centrum constant vier man bezig. De goal viel mede door de gehanteerde tactiek van Pastoor, want de kopsterke Eric Botteghin werd uit het centrum verdreven, waardoor Pogba tegen de mindere kopper Jan-Arie van der Heijden stond. Wat trainer Giovanni van Bronckhorst ook deed; het hielp niet.

Blessures

Karsdorp en Eljero Elia hadden vooraf al last van blessuren. De linksbuiten speelde zelfs met een spuit. Op de pijntjesbank kunnen nu wat extra spelers worden gezet, want Terence Kongolo viel in de eerste helft uit met een spierblessure. Als vervanger kwam Miquel Nelom erin, maar die toonde aan niet geschikt te zijn. De linksback moest in de warming-up al aangemaand worden wat tempo te maken. Dat nonchalante sloeg over op zijn spel. Niet alleen Kongolo kampte met pijntjes, want de laatste twintig minuten speelde Feyenoord praktisch met tien man, nadat Bilal Basaçikoglu geblesseerd raakte aan zijn enkel.

Vilhena

Tony Vilhena was dan weliswaar een van de beteren van Feyenoord, maar de middenvelder had in de eerste helft zomaar naar de kant gestuurd kunnen worden, nadat hij met zijn elleboog Pogba in het gezicht raakte. Het leek erop dat scheidsrechter Danny Makkelie zicht had op de situatie en het dus kon beoordelen, maar hij floot er niet voor.

Achterstand

Als Feyenoord dit seizoen achterkwam, leed het ook direct puntverlies. Tegen Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Ajax, SC Heerenveen en nu Sparta moesten de Rotterdammers een achterstand zien weg te poetsen. Dat lukte geen enkele keer. Het zijn de enige wedstrijden waarin Feyenoord puntverlies leed.

Punten

Maar de grootste schade dat Feyenoord leed was natuurlijk de punten dat het liet liggen op Het Kasteel. De drie punten zijn van levensbelang in de strijd om het kampioenschap. Hoe groot? Dat moet blijken in Groningen, waar Ajax een lastige uitwedstrijd wacht.