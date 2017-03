Bestolen Ajax profiteert half van misstap Feyenoord

De Groningers lieten in de eerste helft zien niet alleen te willen verdedigen en deden niet veel onder voor Ajax. De recordkampioen kreeg wel wat kansen, Amin Younes raakte de paal, maar gescoord werd er niet. In de tweede helft was het geklungel van Ajax-keeper André Onana dat de openingstreffer van Brian Linssen inleidde. Het bleek echter dat dit niet reglementair gebeurde, want de Groningen-aanvaller tikte Onana net aan op het moment dat hij de bal weg wilde schieten. De Amsterdammers gingen nog wel vol voor de winst, maar enkel Davy Klaassen wist het net te vinden.

Door de goal van Linssen zijn wederom alle ogen gericht op scheidsrechter Bas Nijhuis. De Tukker kreeg complimenten na zijn optreden van vorige week in de topper tussen Feyenoord en PSV, maar de commentaren zullen nu minder lovend zijn. De laatste twee weken zijn er sowieso enkele arbitrale twijfelgevallen geweest. Een rijtje:

Doellijntechnologie:

Er is veel over gezegd en geschreven, maar doordat er doellijntechnologie aanwezig was in De Kuip, werd het doelpunt van Feyenoord tegen PSV toegekend. Vandaag stonden de Rotterdammers echter aan de andere kant van de medaille, want een bal die ogenschijnlijk over de doellijn rolde, werd nu niet toegekend. Giovanni van Bronckhorst na afloop bij Fox: "We moeten niet zeuren over doellijntechnologie. Je weet dat de scheidsrechter samen met zijn grensrechter een beslissing neemt en die moeten we accepteren. Het heeft invloed gehad, maar we moeten het nemen zoals het is. Vorige week hebben we er voordeel mee gehad, nu misschien nadeel. Dat hoort bij voetbal."

Penalty's

In de wedstrijden tussen Feyenoord-Sparta en FC Groningen-Ajax waren er enkele gevallen, waar de scheidsrechter zomaar anders had kunnen beslissen. Zo werden Eljero Elia en Davinson Sanchez in het strafschopgebied over de knie gelegd, maar Danny Makkelie en Nijhuis weigerden de bal op de stip te leggen.

1-0 van Groningen

Het meest pikant dit weekend was dus het doelpunt van FC Groningen tegen Ajax. Onana stond ver uit zijn strafschopgebied, kapte Linssen uit, maar treuzelde vervolgens te lang. De Groningen-aanvaller tikte de Kameroener tegen zijn voet, waardoor hij de bal niet weg kon schieten. Linssen kon de bal daarna in een leeg doel schuiven. Het zal de discussie weer doen laten toenemen.