Tottenham Hotspur leeft bij gratie goals Kane

Het werd nog spannend, doordat Romelu Lukaku namens Everton de aansluitingstreffer produceerde, maar uiteindelijk was het Tottenham Hotspur dat de drie punten veiligstelde. Harry Kane was wederom de grote man bij de Londenaren: 3-2.

Dat is niet de eerste keer dit seizoen, want Tottenham Hotspur leeft van de doelpunten van hun topscorer. Als Kane het net vindt, wint de club vrijwel altijd. Enkel uit bij Arsenal leed Spurs puntverlies, terwijl de Engelsman wel scoorde. Slechts in vier wedstrijden die Tottenham Hotspur winnend afsloot, en waarbij Kane binnen de lijnen stond, wist Hurricane niet te scoren. De Londenaren lieten in acht duels in de competitie punten liggen met Kane in het veld. De nog altijd maar 23-jarige man uit Chingford scoorde in die wedstrijden enkel tegen The Gunners.

Sowieso heeft hij het vizier op scherp staan dit seizoen, dit kalenderjaar in het bijzonder. Van de inmiddels negentien doelpunten die hij maakte, waren er elf in 2017. Dat zorgt voor een gemiddelde van 1,38 doelpunt per wedstrijd. Dat doen collega spitsen als Sergio Aguëro, Zlatan Ibrahimovic en Diego Costa hem niet na.

Enkelblessure

Het toont de waarde van Kane bij het huidige Tottenham Hotspur. Ze zijn afhankelijk geworden van zijn doelpuntendrift. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Spurs in oktober, toen de spits geblesseerd was aan zijn enkel, achtereenvolgens punten liet liggen tegen West Bromwich Albion, Bournemouth en Leicester City. In die periode verloor het team liefst zes punten in vijf wedstrijden, niet de cijfers van een kampioen.

Kane doet de kansen van Vincent Janssen in Engeland verbleken. Aan het begin van het seizoen was er nog sprake van dat de Nederlander samen met Kane zou starten. Janssen als midvoor en de Engelsman net erachter. Inmiddels is echter duidelijk wie de absolute eerste spits is. Tegen Everton scoorde Kane voor de achttiende en negentiende keer dit seizoen. Het maakt dat hij goed op weg is naar zijn seizoenstotaal van vorig jaar, toen maakte hij 25 doelpunten. Het zal nodig zijn voor zijn club, dat nu tweede staat met een achterstand van zeven punten op koploper Chelsea. De stadgenoot speelde wel een wedstrijd minder. De doelpunten van Kane moeten wel voldoende kunnen zijn voor de tweede plek.