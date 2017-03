Mathias Pogba vele malen productiever dan Florentin en Paul

Mathias Pogba was zondagmiddag de held van Sparta. De aanvaller was al na een kleine vijftig seconden trefzeker in de stadsderby tegen Feyenoord. Achteraf bleek het de enige treffer in de wedstrijd te zijn, waardoor de drie punten op Het Kasteel bleven.

Voor Pogba was de treffer tegen Feyenoord zijn vierde doelpunt van het seizoen. Het was wel zijn eerste treffer als basisspeler. De Pogba van Sparta is vele malen productiever dan zijn broers Florentin van Saint-Etienne en Paul van Manchester United.

Speelminuten Doelpunten Speelminuten per doelpunt Mathias Pogba 224 4 56 Florentin Pogba 1.094 1 1.094 Paul Pogba 2.250 4 562

Omgerekend scoort Mathias iedere 56 minuten een doelpunt in de Eredivisie. Zijn tweelingbroer, die in de verdediging van Saint-Etienne speelt, scoorde dit seizoen één keer in 1.094 speelminuten. Zijn jongste broer Paul scoorde dit seizoen even vaak als Mathias, maar had daar 2.250 speelminuten voor nodig. Dat is een treffer per 562 speelminuten.

Daarbij mag uiteraard wel gezegd worden dat Florentin Pogba een verdediger is en Paul Pogba op het middenveld staat. Ook het niveau waar beide Pogba's spelen, ligt hoger dan de Eredivisie. Ondanks dat zijn het toch prima cijfers waar Florentin best over mag opscheppen op een familieweekend.