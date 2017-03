Dembélé, Dembélé, Dembélé; wie is wie?

Dembélé, Dembélé, Dembélé. De ene scoorde het afgelopen weekend bij Celtic , de ander bij Dortmund. De volgende speelde een sterke wedstrijd met Tottenham Hotspur . Stuk voor stuk zijn het grote talenten en prima voetballers. Maar wie is wie nu eigenlijk? En hoe goed is welke Dembélé?

Mousa Dembélé (29) - Belgische middenvelder/aanvaller

Deze naam is voor de meeste Nederlandse voetballiefhebbers toch de meest bekende Dembélé. De middenvelder annex aanvaller speelde onder meer voor Willem II en AZ. Voor vijf miljoen stapte hij vervolgens over naar Fulham. Bij Tottenham Hotspur is hij inmiddels uitgegroeid tot een vaste international van België. Ryan Sanusi van Sparta Rotterdam is het neefje van Dembélé.

Moussa Dembélé (20) - Franse aanvaller

Afgelopen zomer stapte het supertalent Dembélé transfervrij over van Fulham naar Celtic. In Schotland wilde hij zich klaarstomen voor het grote werk van de Premier League. Juventus, Liverpool en Everton wees hij af om zich te ontwikkelen. Hij is snel, doelgericht en koelbloedig en wordt gezien als de nieuwe grote voorhoedespeler van Frankrijk. Met onder meer Cantona, Henry en Griezmann is de erfenis in elk geval niet gemakkelijk. Maar Dembélé is overtuigd van zijn eigen kunnen. De meeste topclubs inmiddels ook.

Ousmane Dembélé (19) - Franse vleugelspeler

Nadat Dembéle twaalf keer scoorde in zijn debuutjaar en werd uitgeroepen tot het 'Talent van het Jaar' in de Franse competitie maakte hij voor een kleine zes miljoen de overstap naar Borussia Dortmund. In Duitsland werd hij gezien als topaankoop; niet voor niets maakte hij zijn debuut voor de Franse nationale ploeg al. Met zes doelpunten en negen assists maakt hij ook in dienst van BVB al de nodige indruk. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op een kleine dertig miljoen euro.

Karamoko Dembele (14) - Schotse vleugelaanvaller

Hij vierde kortgeleden pas zijn veertiende verjaardag, maar wordt nu al gezien als de Dembélé met het meeste talent van allemaal. Op dertienjarige leeftijd ging hij de wereld over omdat hij in actie kwam voor Celtic onder twintig en Schotland onder zestien jaar. Hoewel Dembele, zonder streepjes op de e, mag spelen voor Engeland, Ivoorkust en Schotland, was die laatste er dus als eerste bij. Wat gaan we in de toekomst nog van hem horen?