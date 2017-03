Heinloth laat Goffert ontploffen met Kanonschuss en is "sehr glücklich"

Afgelopen zomer signeerde de 25-jarige rechtervleugelverdediger een tweejarig contract in Nijmegen. Opvallen deed hij tot zondag 5 maart 17.19 uur echter nauwelijks. Maar toen kwam zijn moment. Lorenzo Burnet gaf de bal vanaf de achterlijn vanaf links voor. Via een Almeloos hoofd belandde die in de loop van Heinloth. Vanaf de rand van het strafschopgebied kogelde de Duitser raak. Een weergaloze treffer die De Goffert liet ontploffen en NEC op het juiste spoor naar een 3-1 zege zette.



Belangrijker

"Ik heb in de jeugd voor het laatst gescoord", vertelde hij tegenover ELF Voetbal. "Mijn laatste herinner ik me niet eens. En dan zo. Dat geeft echt een heel goed gevoel. Maar nog belangrijker vind ik dat we hebben gewonnen. Deze drie punten hadden we nodig." Toch over dat doelpunt. Een beauty toch? "Ik kreeg de bal keurig voorgelegd en kon hem goed aannemen. Daarna legde ik alles wat ik had in het schot. Mooi. Ik weet dat ik dit kan, maar kreeg nooit eerder de kans."





De glimlach zei veel. Plotseling stond Heinloth, die pas voor de derde keer op rij in de basis begon, in de schijnwerpers. Er stonden vier kruisjes achter zijn naam bij aangevraagde interviews. Niet eerder moest Heinloth in de mixed-zone verschijnen. "Deze overwinning hadden we nodig. Op basis van strijd pakten we drie punten. Verdiend. Kämpfen, akkeren, gassen, iedereen deed daar aan mee en dan is er met deze ploeg veel mogelijk. We hebben ons goed beloond."



Heeft hij een idee hoeveel kilometer hij heeft afgelegd, want Heinloth leek in de late zondagmiddag net op een TGV. "Het zullen wel elf, twaalf kilometer zijn. Morgenochtend (maandag, red.) zal ik ongetwijfeld zware benen hebben, maar dat is geen probleem." NEC klom door het resultaat naar plek tien. Het uitzicht op de play-offs, waarvoor de negende klassering voldoende is, lonkt weer. "Daar moeten we nu niet aan denken. We moeten nu genieten van de drie punten."



Uitleg

Heinloth begon het seizoen nog als basisspeler, maar verdween daarna uit de startformatie. Op 18 februari tegen PSV kreeg hij echter weer het vertrouwen van trainer Peter Hyballa, die hem daarna liet staan. "Een echte uitleg heb ik niet gekregen. Ik wist dat ik me op de trainingen moest laten zien. Dat heb ik telkens geprobeerd. Gelukkig krijg ik nu weer de kans."



Na periodes van drie jaar bij 1.FC Nürnberg en SC Paderborn 07 is hij nu voor het eerst in Nederland actief. "Het voetbal is toch anders. Jullie spelen hier met echte vleugelspitsen. Vaak kleine, snelle jongens. In Duitsland zijn meer fysiek sterke jongens actief. Ik vind het een mooie uitdaging. Ik zit hier goed", waarna nogmaals de glimlach op zijn gezicht verschijnt. Kan hij al een beetje Nederlands? "Het was een moeilijke wedstrijd", waagt hij. "We hebben gelukkig gewonnen", om daarna snel over te schakelen in het Duits. "Ich bin sehr glücklich."