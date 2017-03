In beeld: de discutabele scheidsrechtersbeslissingen van dit weekend

Dit weekend ging het misschien nog wel meer over de videoscheidsrechter en doellijntechnologie dan in de speelrondes hiervoor toen het wél gebruikt werd. De vergelijking is natuurlijk snel gemaakt; wat als het er wel was geweest? Deze momenten waren in elk geval discutabel afgelopen weekend. Wat vond jij?

Makkelie heeft in een splitsecond misschien wel even snel naar zijn linkerpols gekeken. In de hoop dat zijn horloge aangaf of de bal wél of niet over de lijn was. Maar er was helemaal geen horloge en doellijntechnologie aanwezig op Het Kasteel. En een videoscheidsrechter evenmin. Beide had Makkelie wellicht nodig gehad, want voorafgaand aan het doelpunt, dat niet werd goed gekeurd, werd een overtreding gemaakt op Sparta-doelman Roy Kortsmit. Wat had het moeten zijn: een goal of vrije trap?



Werd de bal voor of na de lijn tegenhouden. En protesteert keeper Kortsmit terecht?

Schlemielig zag het moment van André Onana eruit op bezoek in FC Groningen. De doelman verspeelde de bal op knullige wijze aan Bryan Linssen, die vervolgens simpel kon scoren. De Ajacied protesteerde niet na de treffer, maar scheidsrechter Bas Nijhuis gaf na afloop toe dat hij wellicht had moeten fluiten voor de overtreding van Linssen. Was het een geldig doelpunt of was een overtreding voor Onana hier op zijn plek geweest?



Overtreding of geen overtreding? In elk geval was Onana kansloos.

ADO Den Haag kan elk punt goed gebruiken in de Eredivisie en was daarom na afloop not amused over de beslissing van Serdar Gözübüyük om geen penalty te geven toen Guyon Fernandez werd neergehaald door Robin van der Meer. Bij ADO spraken ze na afloop over een 1000% penalty en Gözübüyük bood zijn excuses aan. Daar wilde ADO-trainer Fons Groenendijk echter niets van weten. Aan een videoarbiter had hij elk geval meer gehad.



Er was na afloop in elk geval genoeg om na te praten voor Gözübüyük.

Was het een penalty toen Heracles-aanvaller Brandley Kuwas werd aangetikt in het zestienmetergebied? Wellicht. Maar in elk geval was de overtreding op de buitenspeler niet extreem zwaar. Wilde arbiter Pol van Boekel het wellicht goedmaken door Samuel Armenteros de strafschop tot twee keer toe te laten nemen? Of liepen de medespelers van Armenteros daadwerkelijk veel te vroeg in?





Was het een goedmakertje dat Van Boekel spits Armenteros de penalty liet overnemen?