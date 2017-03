Ouasim Bouy wijst PEC Zwolle weg naar middenmoot

PEC Zwolle ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een constante middenmoter in de Eredivisie. Dit seizoen was het echter anders. In de eerste seizoenshelft leek er weinig over te zijn van de subtopper uit Zwolle.

De ploeg van trainer Ron Jans ging zelfs de winterstop in als nummer zestien van de Eredivisie. Er moest iets gebeuren bij de Zwollenaren voordat het laatste jaar van hoofdtrainer Jans zou eindigen in een deceptie. Ouasim Bouy werd in de winterstop gehuurd van Juventus. Onder hem moest PEC Zwolle de weg omhoog weer vinden. En dat lukte.



Vijf wedstrijden stond de oud-jeugdspeler van Ajax in de basisopstelling van De Blauwvingers. Slechts één wedstrijd werd verloren. Drie wedstrijden werden gewonnen en één duel resulteerde in een puntendeling. Ter vergelijking: in de gehele eerste seizoenshelft wist PEC Zwolle, dat momenteel op de dertien plaats in de Eredivisie staat, slechts drie keer te winnen.



Goede cijfers voor de 23-jarige Bouy, die bezig is aan een belangrijk halfjaar. Zijn contract bij Juventus loopt komende zomer af. De afgelopen jaren werd hij meerdere malen verhuurd en hij speelde slechts één officiële wedstrijd voor De Oude Dame. Het lijkt daardoor een zekerheidje dat Bouy komende zomer transfervrij een nieuwe club moet gaan zoeken.