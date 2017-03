Frank de Boer is de ideale opvolger van Wenger bij Arsenal

Het heeft er alle schijn van dat Arsène Wenger bezig is aan zijn laatste maanden als manager van Arsenal . Moet er na twintig jaar een nieuwe wind gaan waaien in het Emirates Stadium? Of toch nog niet en moet er een zelfde soort type komen als de Fransman ? In dat geval is Frank de Boer misschien wel de beste optie voor Arsenal .

Wenger was 47 jaar toen hij als relatief onervaren buitenlandse coach werd aangesteld als manager van The Gunners. De Fransman had een seizoen in Japan achter de rug en was zeker niet de meest logische keuze op dat moment voor de vacante trainerspositie. Toch nam Arsenal het risico. Doen ze dat met de 46-jarige De Boer wederom?

Toppers

In elk geval zou het passen in het beleid van Arsenal. De laatste jaren werden, op enkele uitzonderingen na, zelden extreme toppers binnengehaald door de club uit Londen. Het liefst haalt de club spelers die kunnen doorgroeien en op lange termijn van toegevoegde waarde kunnen worden. Voor Wenger gold in feite hetzelfde toen hij werd aangesteld als manager.

Als je bedenkt dat de kooplustige clubs afgelopen zomer Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (Chelsea) en José Mourinho (Manchester United) naar de Premier League haalden, zou de keuze van Arsenal voor De Boer inderdaad een logische zijn. Een jonge(re) trainer die zichzelf nog kan bewijzen past perfect in de visie van de club.



Moet Wenger inderdaad na dit seizoen 'out' bij Arsenal?

Talenten

Waar Wenger er graag voor kiest om jonge talenten een kans te geven, bijvoorbeeld in de FA Cup, stond De Boer er bij Ajax ook om bekend om veel jeugdige spelers een kans te geven. De Fransman slaat nog weleens door in zijn extreme keuzes, maar dat gold voor De Boer bij Ajax in zekere zin ook. Wenger wil nog weleens een grote topper passeren ten faveure voor een jeugdspeler, De Boer deed regelmatig hetzelfde. Bijvoorbeeld al in de eerste week na zijn aanstelling door El Hamdaoui te passeren. En in de periode dat de talenten in Amsterdam nog niet zo sterk waren, waren dat risicovolle keuzes.

Hetzelfde geldt voor de aankopen van Wenger. Zelden geeft de Fransman bizarre bedragen uit aan spelers zoals dat momenteel door veel clubs meer dan regelmatig gedaan wordt. Veel vaker kiest hij er voor om talenten of spelers uit de B-categorie de kans te geven om door te breken bij Arsenal. Wenger gelooft niet in de visie om gearriveerde spelers te halen.

Voor De Boer gold bij Ajax in zekere zin hetzelfde. Voor zijn periode vond er af en toe een enorme transfer plaats (bijv. Sulejmani) en na De Boer is er bij Ajax met Mateo Cassierra, David Neres en Davinson Sánchez beduidend meer geld uitgegeven dan onder De Boer. De duurste aankoop onder Frank was Daley Sinkgraven (7 miljoen).

Tactiek

Naast de vele complimenten die Wenger de afgelopen twintig jaar kreeg, is de kritiek op de oefenmeester de laatste jaren ook toegenomen. De Fransman past zijn speelwijze namelijk zelden tot nooit aan. Hij legt hoogstens alleen andere details, maar blijft denken in technisch vermogen, balbezit en overwicht. Zelfs als hij FC Barcelona loot in de knock-outfase van de Champions League past hij zijn ploeg amper aan.



Dat het bij Internazionale misging, spreekt eerder in het voordeel, dan in het nadeel van De Boer.

Tactisch dom? Het werd Wenger weleens verweten. Maar van zijn visie wijkt hij gewoon zelden tot nooit af. Hetzelfde gold voor De Boer in zijn tijd bij Ajax. De enige grote tactische verandering die hij deed was bijvoorbeeld door Nicolai Boilesen linksbuiten in plaats van linksback te zetten. Maar vanaf minuut één tot en met De Vijverberg speelde De Boer aanvallend, dominant voetbal. 4-3-3. Bijvoorbeeld in de Champions League tegen Real Madrid of FC Barcelona - voor Ajax-fans soms best frustrerend. Maar ook in tactiek had De Boer een adept van Wenger kunnen zijn.

Media-optredens

Wenger gedraagt zich in de media structureel als een gentleman. De Engelse tabloids smullen van de schreeuwerige José Mourinho, de uitlatingen van Jürgen Klopp of het uitbundige gedrag van Conte. Maar de rustige, ingetogen Wenger blijft bijna altijd een gentleman. Een open clash zoals dit weekend met sterspeler Alexis Sánchez overkomt Wenger zelden. Alleen als het arbitrage blunders betreft, wil Wenger nog weleens uit zijn slof schieten. Maar zo extreem als zijn collega's is het nooit.

Hetzelfde gold voor De Boer. Ook hij bleef ten alle tijden een gentleman. Zelfs nadat Ajax het kampioenschap op de slotdag nog verspeelde bij De Graafschap of nadat Ajax weer eens te vroeg werd uitgeschakeld in de Champions League. Zelden tot nooit liet De Boer het achterste van zijn tong zien, maar bijna altijd hield hij zich op nette wijze op de vlakte.

Titels

Één van de belangrijke verschillen tussen De Boer en Wenger is het aantal gewonnen prijzen. Voor zijn komst naar Engeland had de man in de lange jas één kampioenschap van Frankrijk gewonnen met Monaco en een Franse beker. In de twintig jaar daarna werd de Fransman driemaal landskampioen in Engeland. De Boer pakte al vier landstitels. Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen dat het onvergelijkbaar is, de Eredivisie en de Premier League. Maar het moyenne van De Boer is wel van een klasbak-niveau.



Het kan dus zomaar zijn dat de prijzenjacht van De Boer sterk genoeg is om te overleven in de Premier League. Dat zijn avontuur bij Internazionale mislukte, predikt eerder in zijn voor- dan in zijn nadeel. Alle omstandigheden, de werkwijze en de beleidsmaatregelen in Milaan staan namelijk haaks op dat van Arsenal. Misschien is daarom De Boer wel dé kandidaat om Wenger op te volgen. Durft Arsenal die keuze inderdaad te maken komende zomer?