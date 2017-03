Heracles-topscorer Armenteros: "Alleen Zlatan heeft betere statistieken"

“ Ik weet niet wat er aan de hand was”

De 26-jarige aanvaller heeft negen interlands voor Zweden onder 21 jaar achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij één keer. Bij het lijntje nationale A-ploeg beschikt Armenteros nog over een blanco invulling. "Ik weet dat de bondscoach (Janne Andersson, red.) vorige week bij de uitwedstrijd tegen Ajax op de tribune zat", vervolgt hij tegenover ELF Voetbal.



"Ik heb hem niet gesproken na afloop. Ik begreep uit zijn reactie in de Zweedse media dat hij tevreden over mijn prestatie was." Armenteros maakte een doelpunt en was voortdurend gevaarlijk. "Het is mooi om te horen dat hij me volgt. Ik weet dat ik op zijn lijst sta. Maar of dit een gevolg heeft voor de komende interlands, weet ik niet."



Zweden speelt op 25 maart tegen Wit-Rusland, in dezelfde WK-kwalificatiepoule als Nederland. Drie dagen later staat op Madeira een oefeninterland tegen Europees Kampioen Portugal op het programma. "Die wedstrijden wist ik niet. Maar mijn cijfers zijn goed. Naast mijn dertien treffers in de Eredivisie heb ik twee keer gescoord in de KNVB Beker. In het duel met Willem II ontbrak ik door ziekte en de eerste zes wedstrijden van dit seizoen miste ik ook."



Clausule

Armenteros werd pas laat in de zomerse transferwindow vastgelegd door Heracles Almelo. "Tel daarbij ook nog op dat ik door een clausule in mijn contract bij Qarabaq in Azerbeidzjan sinds eind februari, begin maart niet meer mocht spelen. Toen ik dit seizoen uit tegen PSV (15 oktober, red.) scoorde, had ik mijn conditionele achterstand pas weggewerkt. Met de beker erbij vijftien doelpunten in 21 wedstrijden is geen verkeerd gemiddelde. Geen andere Zweedse speler haalt dat. Alleen Zlatan Ibrahimovic, maar hij heeft bedankt voor de nationale ploeg."



Een reden voor zijn doelpuntenproductie ligt volgens Armenteros in zijn instelling. "Nu probeer ik elke wedstrijd doelpunten te maken. Eerst was ik meer bezig met mooie acties. Ik wilde de beste speler op het veld zijn. De bal op het middenveld ophalen, drie spelers voorbijgaan en dan scoren. Als je ouder wordt, ga je beseffen dat zo'n actie even bij de supporters en media blijft hangen en dan wordt vergeten. Doelpunten zijn feiten. Die blijven altijd zichtbaar."



Zijn dertiende treffer maakte Armenteros zondag in Nijmegen vanaf de strafschopstip. Een inzet die hij zelfs in tweeën moest nemen. "Ik schoot, de bal ging erin en hoorde onmiddellijk een fluitsignaal. Ik wist niet wat er was gebeurd. Ik begreep dat spelers te vroeg inrenden. Ik kon het niet zien. Als het spelers van hun waren, dan is het wel erg sneu. Dat geeft een vrijgeleide voor tegenstanders om snel het strafschopgebied binnen te stappen en daarmee de nemer te beïnvloeden."



Cool

Ook poging twee was raak. "Als ik een strafschop neem, blijf ik cool. Ik wacht altijd op de reactie van de keeper. Toen ik mijn voet tegen de bal plaatste, zag ik de doelman (Joris Delle, red.) al naar de linkerhoek vanuit zijn kant gezien gaan. Net zoals de eerste keer. Dan trap ik hem de andere hoek in. Die tactiek werkt altijd. Alleen mijn vorige penalty, tegen PSV, miste ik. Daarbuiten schiet ik altijd raak. Een geheim? Ik sluit me volledig af van mijn omgeving. Ik hoor niets, zie niets buiten het doel en de keeper. Dat werkt goed."





"Die misser tegen PSV was ook mijn eigen fout. Ik keek één keer niet naar de keeper en ging blind voor die hoek. Hij was niet eens zo slecht genomen. Hard, laag, maar als de keeper een hoek pakt, heeft hij een reikwijdte van 2,5 meter. Daar kan geen enkele strafschopnemer tegenop. Ik heb na die misser niet getwijfeld. Ook de wereldsterren missen strafschoppen."



Op de topscorerslijst van de Eredivisie heeft hij nog maar twee namen voor zich. "Nicolai Jörgensen van Feyenoord heeft er vijftien en Reza (Ghoochannejhad, red.) van sc Heerenveen veertien", somt hij direct op. "Zij spelen voor topclubs. Dat scheelt wel. Ik hoop natuurlijk zo vaak mogelijk te scoren, maar een doelstelling daarvoor spreek ik niet meer uit. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Ik ben echt iemand van Mañana, Mañana (wat vandaag niet komt, komt morgen wel, red.). Waar ik over enkele maanden sta of voetbal, weet ik ook niet. Dat zijn dingen waar ik me op dit moment niet mee bezighoud."



Aan de hand

Heracles Almelo ging in Nijmegen na een 0-1 voorsprong toch met 3-1 onderuit. "Ik weet niet wat er aan de hand was. Vanaf het begin klopte het al niet. Binnen vijf minuten hadden we al met 3-0 of 4-0 achter kunnen komen. Toen ik de 0-1 binnentrapte, kwamen de spelers me feliciteren. Iedereen blij. Maar ik waarschuwde al 'jongens, dit moet anders. Als we zo doorgaan, komt het niet goed'. Vanaf de aftrap liepen we eigenlijk achter de feiten aan."



"NEC heeft op papier geen betere ploeg dan wij, maar zij toonden wel de wil om te winnen, karakter, gingen de duels vol in en lieten zien het samen te willen doen. We hebben niet het jongste team van de Eredivisie, voldoende ervaring, maar we moeten dat ook laten zien. Nu leek het erop of we naar Nijmegen gingen 'om een wedstrijdje te spelen'. Daarna weer snel naar binnen en weer terug. Terwijl we juist goede zaken konden doen in de strijd om plek negen (geeft recht op play-offs om een Europa League-ticket, red.)."



Volgende week wacht FC Utrecht. "Deze week zullen we de wedstrijd tegen NEC grondig moeten evalueren. We hebben een prachtige kans laten liggen. Nu moeten we de volgende wedstrijd gewoon winnen." En wie weet deze week nog mooi nieuws? "Ik weet niet wanneer de selectie van Zweden bekend wordt gemaakt. Het zou mooi zijn als ik erbij zit." Anders kan hij nog altijd kiezen voor Cuba, het geboorteland van zijn vader. Toch? "Haha, ik heb vanuit die kant nog nooit iets gehoord. Mocht het bij Zweden niets worden, zou me dat hartstikke leuk lijken aan het einde van mijn carrière. We zien wel."