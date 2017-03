Ajax wordt kampioen op basis van cijfers van vorig seizoen

In de berekening heeft Sparta Rotterdam de plek van Cambuur Leeuwarden ingenomen, omdat die clubs vorig seizoen direct promoveerde en degradeerde. Go Ahead Eagles, dat vorig jaar via de play-offs wist te promoveren, neemt de plek van de Graafschap in, dat via die weg degradeerde.

Datum Wedstrijd Uitslag vorig seizoen 12 maart Feyenoord - AZ 3-1 19 maart sc Heerenveen - Feyenoord 2-5 2 april Ajax - Feyenoord 2-1 5 april Feyenoord - Go Ahead Eagles 3-1 9 april PEC Zwolle - Feyenoord 3-1 16 april Feyenoord - FC Utrecht 3-2 23 april Vitesse - Feyenoord 0-2 7 mei Excelsior - Feyenoord 2-4 14 mei Feyenoord - Heracles Almelo 3-0

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst wist tegen de tegenstanders die nog moeten komen vorig seizoen 21 punten te behalen. Feyenoord won bijna alle wedstrijden, maar verloor van Ajax en PEC Zwolle. Het doelsaldo van de ploeg in die wedstrijden was +12.

Datum Wedstrijd Uitslag vorig seizoen 12maart Ajax - FC Twente 4-0 19 maart Excelsior - Ajax 0-2 2 april Ajax - Feyenoord 2-1 5 april Ajax - AZ 4-1 8 april NEC - Ajax 0-2 16 april Ajax - sc Heerenveen 5-2 23 april PSV - Ajax 0-2 7 mei Ajax - Go Ahead Eagles 2-1 14 mei Willem II - Ajax 0-4

Ajax deed het vorig seizoen beter in de wedstrijden tegen de club waar het nu nog tegen moet spelen. De Amsterdammers wisten alle wedstrijden te winnen. Uiteindelijk behaalde de ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer 27 punten, met een doelsaldo van +22.

Plek Club Punten Doelsaldo 1 Ajax 86 +58 2 Feyenoord 84 +59

De Amsterdammers behaalden dus zes punten meer dan de aartsrivaal uit Rotterdam. Het huidige gat tussen de twee ploegen bedraagt op het moment vier punten. Ajax zou dus, op basis van dit model, met een voorsprong van twee punten Feyenoord inhalen en kampioen worden. Of Peter Bosz en zijn mannen echt iets hebben aan deze berekening is de vraag. Want 'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst', zo luidt het bekende beleggersadvies.