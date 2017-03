Video: Cavani op de brommer om tegentreffer te voorkomen

Dat Edinson Cavani bij Paris Saint-Germain het net makkelijk weet te vinden, is bekend. Toch probeert de spits ook verdedigend zijn steentje bij te dragen. Afgelopen zaterdag zette hij, in de wedstrijd tegen Nancy (1-0), een geweldige sprint in om een treffer te voorkomen. Ondanks de knappe loopactie wist Cavani de bal niet tegen te houden, maar gelukkig voor de Argentijn en zijn teamgenoten werd er niet gescoord.