Djamel Leeflang, profvoetballer op paradijselijke Malediven

“ Mijn hart gaat sneller kloppen door reizen en nieuwe landen ontdekken.”

"Het was alsof we in een documentaire van National Geographic terechtkwamen. Met een paar teamgenoten gingen we in een bootje de Indische Oceaan op. We hadden net onze hengels uitgeworpen toen we op zo'n vijftig meter van ons bootje dolfijnen zagen. Die kwamen steeds dichterbij, alsof ze contact met de boot wilden maken. Echt bizar. Kort daarna schrok ik me kapot. Ik zag opeens grote schaduwen rond de boot. Ik vroeg nog aan die andere gasten: wat is dit dan? Ze lachten. Dat bleken reuzenmanta's. Ze worden engelen van de oceaan genoemd. Dat was heel bijzonder. Gigantische roggen. Nee, ik had niet de behoefte om in zee te duiken. Ademen via zuurstofflessen is niets voor mij. En een dolfijn of manta is niet direct gevaarlijk, maar voor je het weet komt er een haai voorbij."



Vakantieoord



"De Malediven is echt een paradijs. Spierwitte stranden en helder blauw water, zoals je nergens anders ziet. Het is niet voor niets dat de rijkste mensen op aarde hier naartoe komen voor vakantie. Laatst hoorde ik dat Rihanna op een van de eilandjes zat. De kranten pakken dan even uit. Ook de koning van Saudi-Arabië was hier onlangs. Hij had voor het gemak achttien resorts afgehuurd. Al die celebrities vliegen op het hoofdeiland Male en gaan dan met een boot naar hun resort. De Malediven bestaan uit meer dan duizend eilandjes hoorde ik. Veel zie je er niet. Ik heb wel Dwight Yorke, oud-spits van Manchester United, ontmoet. Hij kwam naar de ceremonie voor beste trainer van het jaar."



"Ik speel sinds januari bij New Radiant Sports Club, een club van het hoofdeiland Male. Dat is een soort Bangkok in het klein. Helemaal volgebouwd en overal scootertjes. Het is een soort mierennest. Het doet mij denken aan Jakarta, waar ik ook twee jaar heb gewoond en gevoetbald. Wat dat betreft ben ik bekend met de Aziatische cultuur. Het is voor mezelf fijn dat ik al op eigen benen heb gestaan in het buitenland. Je neemt alles wat je meemaakt als ervaring mee naar een nieuw avontuur."







"Voordat ik naar de Malediven kwam stond ik onder contract bij een club op Malta: Qormi FC. Via mijn zaakwaarnemer, die goede connecties heeft in Azië, kwam ik in contact met mensen van New Radiant op de Malediven. Ik had eerst zoiets van: wat moet ik daar nou? De Malediven staan niet echt bekend als een voetballand. Nou, geldt dat ook voor Malta, maar ik wist niet eens dat ze voetbalden op de Malediven. Ik ken het als een vakantiebestemming van de rijkste mensen op aarde. Maar het interesseerde me toch en ik besloot wat onderzoek te doen. De foto's op Google lieten zien hoe mooi het daar is en New Radiant bleek op de Malediven echt een topclub te zijn. Ze spelen vaak in de Aziatische Europa League: de AFC Cup. We besloten in gesprek te gaan, dat gebeurde via Skype met de vicepresident. De voorwaarden bleken heel interessant. Ook financieel. Daar ben ik heel eerlijk in. We kwamen er snel uit. Op Malta tekende ik een voorcontract en daarna het vliegtuig in."



Voetbalgek



"Ik ben nu een paar maanden op de Malediven en dit hele avontuur is soms nog wat onwerkelijk. Het is een hele andere wereld. Ook qua voetbal. De competitie bestaat uit teams van het hoofdeiland Male en de omliggende eilandjes. De ene keer zitten we in een propellervliegtuig en dan weer in een soort speedboot. Dat zijn wonderlijke trips. Dan kom je aan op een van de tropische eilandjes en dan staan de bewoners al klaar met een kokosnoot en rozen van papier maché om ons welkom te heten. De mensen hier zijn echt heel vriendelijk. Heel dienstbaar, tegen het verlegen aan. Ze tonen veel respect voor elkaar en anderen. Zo zat ik eens bij een teamgenoot achter op de scooter op weg naar de training. We kregen een lekke band en dreigden te laat te komen. Maar binnen no-time herkenden andere mensen ons, waarschijnlijk aan de trainingspakken, en zij reden ons direct naar het veld."



"Op het hoofdeiland Male woon ik in een mooi appartementencomplex. Ook andere buitenlandse jongens en de trainer en assistent-trainer, Portugezen, wonen daar. We hebben een Spaanse spits, die bij Cadiz heeft gespeeld, een Servische verdediger en een Japanse middenvelder. Ze zijn net als ik voetbalavonturiers op de Malediven. We zoeken elkaar ook buiten de club op. Dan gaan we een hapje eten of naar het strand. De trainer praat tijdens trainingen en wedstrijden Engels. Er is een tolk voor de lokale jongens. Zij spreken Divehi. Dat is niet te verstaan. Ik ken al wel een paar woorden."







"De mensen op de Malediven zijn echt gek van voetbal. Voetbal is hier een soort religie. In ieder café staat Premier League-voetbal op. Heel veel kinderen dragen shirts van clubs als Manchester United of Chelsea. Nee, jongetjes met mijn shirt heb ik nog niet zien. Misschien als ik goed blijf spelen. Bij mijn debuut wonnen we en kreeg ik na de wedstrijd een bijnaam: The Beast. De nummer tien van de tegenstander stond bekend als een hele gevaarlijke speler, maar ik had hem in mijn broekzak, haha.



"Het niveau in de competitie is best aardig. Je merkt wel het verschil tussen teams van Male en de omliggende eilanden. Bij hen is het vaak lange ballen spelen en rennen. Ook niet heel vreemd, zij hebben ook veel minder financiële middelen dan teams van Male. Op Male staat ook het nationale stadion van de Malediven. Daar kunnen zo'n vijftienduizend man in. En die zitten er ook vaak bij de competitiewedstrijden. We hebben nog niet veel bekende namen hier spelen, die trekken nu allemaal naar China. Maar er komen wel meer buitenlandse jongens, zoals nu ook Donovan Deekman, een oud-speler van Sparta Rotterdam. Een hele relaxte jongen. Leuk ook een Nederlander erbij. Alleen wel bij een concurrent. Hopelijk eindigen we boven zijn team."



Facetimen



"Ik heb het hier heel erg naar mijn zin, maar natuurlijk mis ik mijn familie en vrienden. Zij wonen nog in Den Haag, waar ik ook ben geboren. Ik ben nog aan het kijken of mijn familie in juni deze kant op kan komen, dan ben ik een paar weken vrij. Misschien vlieg ik dan eerst terug naar Nederland en vlieg daarna met mijn familie mee naar de Malediven. Zo kan ik ook eerst thuis iedereen even zien. Het was laatst wel bijzonder. Zat ik op een strandstoel in het water te Facetimen met mijn vader. Ik in de zon en hij liet zien dat er sneeuw in Nederland was gevallen. Dan mis ik Nederland even niet hoor. Wat ik wel mis zijn stroopwafels. En pindakaas. Mijn vader stuurt binnenkort een voorraadje op, haha."







"Het Aziatische eten is lekker, maar soms te pittig. Ik kook ook vaak zelf, dan wandel ik even naar de markt. Daar hebben ze ook heerlijk eten. Zoals verse vis. Verser kan niet. De zee is op vijftig meter lopen. Ik kan bijna vanaf mijn balkon een visnet uitgooien. Nee, ik heb echt niets te klagen hier. Ik had ook naar een club in de Jupiler League kunnen gaan. Maar met de hoge vaste lasten in Nederland en het bescheiden salaris was het gewoon financieel niet echt interessant. Nu zit ik financieel goed en op een van de mooiste plekken van de wereld. Die enorme stroom aan toeristen komt hier niet voor niets. Ik heb niet het idee dat de mensen hier vinden dat de hotelketens of toeristen hun eilanden bezetten of overnemen. Ze zien al die toeristen en celebrities als een mooie bron van inkomsten."



"Hoe lang ik blijf weet ik echt niet. Mijn hart gaat sneller kloppen door reizen en nieuwe landen ontdekken. Ik zie mezelf hier dus niet nog drie, vier jaar spelen. Dan ben ik weer toe aan iets nieuws. Australië lijkt mij ook heel tof. Natuurlijk wil ik het maximale uit mijn carrière halen, maar ik weet ook dat de Premier League of Primera División voor mij te hoog gegrepen is. Ik heb in Nederland bij Vitesse Delft en Haaglandia gespeeld en ben via Indonesië en Malta hier terechtgekomen. Ik kan misschien nog wat stapjes maken en wie weet waar mijn plafond ligt. We zien het wel. Maar ik ben nog niet uitgereisd. De wereld rondreizen en dan je geld verdienen met voetballen, dat is het mooiste wat er is. Een droom is uitgekomen."