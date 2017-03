Barcelona eert Koeman met biertje: 'The Golden Koeman'

Je hebt een belangrijke goal gemaakt of je hebt het niet. Zo moeten ze in Catalonië hebben gedacht toen ze vonden dat Ronald Koeman, oud-speler van FC Barcelona, vereerd moest worden. Dus daar is-ie dan: The Golden Koeman!

Het is nu 25 jaar geleden dat de trainer van Everton in 1992 namens FC Barcelona tegen Sampdoria in de finale van de Europa Cup I de winnende treffer maakte. Zijn haarkleur inspireerde een Catalaanse bierbrouwerij. The Golden Koeman smaakt naar fruit en naar citrus.



Koeman is overigens lang niet de enige die in verband werd gebracht met drank. Wesley Sneijder lanceerde bijvoorbeeld eind 2016 in samenwerking met de Italiaanse zakenman Fabio Cordella zijn eigen wijn. Deze wijn is vanaf 1 februari van dit jaar te koop.



De goal van Ronald Koeman: