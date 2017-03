Hawk-eye had ook hier niet misstaan

Zit-ie wel of zit-ie niet? De discussie over doellijntechnologie laaide maandagavond weer op. Nils Röseler zou in de negentiende minuut van de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en VVV-Venlo (0-0) gescoord hebben. De arbiter van dienst, Sander van der Eijk, dacht daar echter anders over en werd de gebeten hond van de Limburgers.