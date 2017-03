“Spelers Ajax hadden uitslag Feyenoord beter niet kunnen weten”

Feyenoord gaat onderuit bij de kleine broer Sparta en Ajax verkrampt vervolgens in Groningen. Hoe is het mogelijk dat beide ploegen het ineens laten afweten? ELF Voetbal sprak erover met Raôul Oudejans, sportpsycholoog en universitair hoofddocent aan de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.



“De winst op PSV zorgde natuurlijk voor veel euforie bij Feyenoord. Spanning en focus zijn optimaal in zo’n topwedstrijd”, laat Oudejans zijn licht schijnen op de enerverende kraker in De Kuip (2-1). Feyenoord zette vorige week een grote stap richting de landstitel en leek PSV definitief af te schudden. Oudejans: “Er valt heel veel van een ploeg af na zo’n topper. Het is moeilijk om daarna de scherpte weer op te brengen tegen een mindere tegenstander, zoals Sparta. Dan kan een trainer wel waken voor onderschatting, maar het is niet eenvoudig om dat over te brengen.” Het lukte Giovanni van Bronckhorst niet. Feyenoord verloor met 1-0 van Sparta.



Terwijl het eindsignaal klonk op Het Kasteel, keken de spelers van Ajax mee op schermen in het Noordlease Stadion. Vlak voor de start van hun eigen duel. De Amsterdammers zagen hoe concurrent Feyenoord voor het eerst sinds tijden punten liet liggen. De titelkansen in eigen hand nemen, ineens kon het voor Ajax. Maar ook de ploeg van Peter Bosz faalde. Ternauwernood sleepte Ajax een 1-1 uit het Groningse vuur. Weg kans om écht te profiteren van Feyenoords misser.



Oudejans: “Het idee ‘nu kunnen we’, brengt ook gelijk druk met zich mee. In dit geval hadden de spelers van Ajax de uitslag van Feyenoord misschien beter niet kunnen weten.” Volgens de sportpsycholoog is een perfecte voorbereiding cruciaal in de topsport. “Om op het hoogste niveau optimaal te kunnen presteren, heb je optimale concentratie en aandacht nodig. Alles moet kloppen. Er hoeft maar iets te gebeuren, om daar een klein beetje van afgeleid te zijn. In dit geval is het mogelijk dat de uitslag van Sparta – Feyenoord heeft meegespeeld bij de spelers van Ajax.”