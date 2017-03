Even voorstellen: wie is die nieuwe dribbelaar van NEC?

Paspoort van Arnaut Danjuma Groeneveld:

Geboren: 31 januari 1997

Geboorteplaats: Lagos (Nigeria)

Lengte: 178 cm

Gewicht: 74 kg

Contract tot: 2020

Profdebuut: Jong PSV – NAC Breda 0-3 (07-12-2015)

Speelde voor: RKSV Margriet, TOP Oss, PSV, NEC.



In tegenstelling tot jongens als Ferdi Kadioglu en Jay-Roy Grot kunnen we Arnaut Groeneveld bij NEC niet scharen in de categorie ‘eigen jeugd’. De jonge dribbelaar speelt namelijk nog maar sinds afgelopen zomer in Nijmegen. Zijn profdebuut maakte hij al een half jaar eerder. Namens Jong PSV viel hij in de 67e minuut in tegen NAC Breda, om met 0-3 aan de broek te krijgen. Het moet een troosteloze kennismaking met het profvoetbal zijn geweest, op die maandagavond in het Jan Louwers Stadion.



Wie het paspoort van Arnaut Groeneveld bekijkt, zal de wenkbrauwen wellicht fronsen. Een Nederlandse achternaam, met even daaronder als geboorteplaats Lagos. Hoofdstad van Nigeria. Ook zijn tweede naam, Danjuma, duidt op Afrikaanse roots. Het zit zo. Groeneveld is zoon van een Nederlandse vader en een Nigeriaanse moeder en verhuisde op vierjarige leeftijd naar Oss. Zijn eerste stapjes op het voetbalveld maakte hij bij RKSV Margriet, waarna TOP Oss hem al snel oppikte. PSV had het talent snel in de gaten en sloeg toe. Uiteindelijk kwam hij in het beloftenelftal niet verder dan die 23 minuten op een decemberavond in 2015.



Zo tegenvallend als zijn profdebuut was, zo mooi moet zijn entree in de basis van NEC zijn geweest. Dribbelen, combineren, acties maken, schieten. Groeneveld kreeg het Nijmeegse publiek op de banken. Dat hij het tempo van de Eredivisie nog geen negentig minuten aan kan, bleek wel in de tweede helft. Met een flinke portie kramp in de benen – maar onder luid applaus – strompelde Groeneveld het veld af. Hij wilde niet. Dat doelpunt, daar was hij nog naar op zoek. De dribbelaar moet nog even geduld hebben, maar zijn eerste treffer laat vast niet lang op zich wachten.