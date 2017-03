Sergio Ramos, uitgegroeid tot een koninklijke matador

Er waren in de afgelopen jaren moment dat Sergio Ramos Garcia zich even in een plaza de toros (stierenvechtarena) waande. Zoals in Kiev in 2012, na het winnen van de Europese titel met Spanje. Of in Lissabon (2014) en Milaan (2016) na de Champions League-finales tegen Atlético Madrid. Daar stond Ramos toen als een volleerde torero na de prijsuitreiking met een paars-gele muleta, een half-cirkelvormige doek, te zwaaien. Vaak met de vlag van Andalusië om zijn middel. Hij zwaaide dan bijna net zo soepel met de muleta als zijn vriend Alejandro Talavante, een bekende matador in Spanje, waar torero's in het zuiden van het land soms nog meer aanzien genieten dan topvoetballers.



Niet vreemd dus dat Ramos als kleine jongen eigenlijk matador wilde worden. Hij wilde beroemd worden. Ramos groeide op in Camas, een dorp ten westen van Sevilla. Daar, in de grote stad, staat La Real Maestranza, een van de oudste en bekendste stierenvechtarena's van Spanje. Andalusië is van oudsher het terrein van stierenvechters. En misschien, als moeder Francisca, door iedereen Paqui genoemd, haar zoon Sergio niet had toegesproken, dan was Ramos wellicht ook matador geworden. "Stierenvechten? Nee, dat gaan we niet doen Sergio. Ga maar lekker voetballen", adviseerde ze.



Kleine Schuster

En zo begon de succesvolle voetbalcarrière van Ramos, onder meer drievoudig Spaans kampioen, tweevoudig winnaar van de Champions League en voormalig wereldkampioen en Europees kampioen met Spanje. Mede omdat zijn moeder voetballen veiliger vond dat in een arena oog in oog staan met een stier van ruim duizend kilo. Nee, Ramos, inmiddels getrouwd en vader van twee zoons, heeft er achteraf ook geen spijt van. Hij werd namelijk alsnog wereldberoemd, als voetballer. Het was aan de hand van zijn oudere broer René dat Sergio bij de lokale club Camas Juniors ging voetballen. Eigenlijk was hij nog te jong, zo'n zes jaar oud. Maar het oog van de jeugdtrainers viel al vrij snel op het jongetje met de lange haren, dat driftig rond het veld dribbelde wanneer broer René zelf voetbalde. Sergio had toen al vaak aangedrongen: wanneer mocht hij eens mee naar de club?







Ramos bezat een fanatisme dat weinig andere zesjarigen hadden. Maar hij moest minimaal acht jaar zijn om bij een jeugdteam aan te sluiten. Dus bedacht de clubleiding een list. Ramos kon onder een andere naam de regels van de Spaanse voetbalbond ontlopen. Zo werd hij voor even Pepito Perez, een achtjarig jongetje dat net was gestopt. Ramos speelde twee jaar onder de radar in het jongste jeugdelftal van Camas Juniors. Ramos was de kleinste van het stel, maar voor niemand bang. Dat was ook een van de redenen dat jeugdscouts van Sevilla FC snel geluiden opvingen over een Mini Schuster, naar Bernd Schuster, in Camas.



Ramos viel op, niet alleen met zijn wapperende manen. Hij was verdedigend en aanvallend sterk. En hij nam al snel de leiding. Hoe jong hij ook was. Hij sprak teamgenoten steeds toe, gaf hen sturing. De kleine Sergio was overal op het veld te vinden. Op zijn negende klopte Sevilla FC aan bij de familie Ramos. Pablo Blanco, hoofd van de jeugdacademie van Sevilla, was door de scouts ingelicht. Zij zagen een groeibriljant in Sergio en haalden hem binnen.



De doorbraak

Het was Joaquin Caparros, tussen 2000 en 2005 trainer bij Sevilla FC, die het aandurfde om Ramos al op zeventienjarige leeftijd bij het eerste elftal te halen. Ramos had toen in een recordtempo de jeugdafdeling van de club doorlopen. De Juvenil-elftallen, waarin hij samenspeelde met Jesus Navas en Antonio Puerta, bleken al snel een gepasseerd station voor het gedreven talent, dat een rotsvast vertrouwen in zichzelf had. Een fysiek pijnlijke groeispurt had hij overwonnen en zijn steeds sterker wordende lichaam gooide hij altijd en overal direct in de strijd. Dat bleek ook op een van de eerste trainingen. Ramos kegelde Sevilla-aanvoerder Pablo Alfaro hard onderuit. Zonder om te kijken.



Op 1 februari 2004 stelde Ramos zich voor het eerst voor aan het grote publiek: in een uitwedstrijd tegen Deportivo La Coruna. In Estadio Riazor viel hij 25 minuten voor tijd in voor Francisco Gallardo. Caparros merkte voor de wedstrijd iets bijzonders op, vertelt hij in een van de video's op de officiële website van Sergio Ramos. Want hoewel Ramos pas zeventien jaar was en geen minuut had gespeeld sprak hij teamgenoten als Dani Alves en Julio Baptista toe als een geboren leider. Vol passie en vuur.







"In de spelerstunnel stond Sergio vaak zijn teamgenoten te motiveren. En in de kleedkamer ramde hij vaak een paar keer op zijn kluisje voordat we het veld betraden. Zo pepte hij iedereen op. Toen was hij nog maar zeventien jaar oud. Die houding beviel me wel", zegt Caparros. Ramos viel na zijn debuut bij Deportivo in de weken die volgden nog een paar keer in en eindigde het seizoen 2003/04 uiteindelijk als basiskracht. Die rol eigende hij zich in het seizoen daarop nog meer toe. Met Caparros had Ramos een hechte band. Hij prikkelde hem. En Ramos leerde ook te leven als een profvoetballer.



Zo herinnert Ramos zich nog dat hij samen met zijn vader José Maria door een klapband net te laat bij het stadion Ramon Sanchez Pizjuan was en de spelersbus toen al zag wegrijden. Ze besloten met de auto achter de bus aan te gaan, net zo lang tot de bus stopte. Caparros sprak Ramos toe en zei: "Als je denkt dat de kans om te laat te komen ook maar één procent is, pak dan een matras en slaap in het stadion." Ramos bloeide op onder Caparros en blonk uit bij Los Nervionenses. "Joaquin gaf mij het vertrouwen toen ik eigenlijk nog maar een kind was, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor."



Lees het volledige portret van Sergio Ramos in de nieuwste editie van ELF Voetbal Magazine. Daarin ook meer over zijn karakter, tattoos, familie, doorbraak bij Real Madrid en Antonio Puerta. ELF Voetbal Magazine ligt in de winkels en is online verkrijgbaar via www.magzine.nu!