Owoeri: van Feyenoord-miskoop naar het grote geld in China

Een van de opvallendste spelers hoog in het klassement van de ESM Gouden Schoen is John Owoeri. De Nigeriaan scoorde vorig jaar in dienst van het Zweedse BK Häcken zeventien keer. Aangezien de competitie daar al is geëndigd en de vleugelaanvaller voor het grote geld uit China heeft gekozen, zal hij niet meer stijgen. Merkwaardig blijft de hoge notering wel.

De naam Owoeri zal namelijk in Rotterdam en omstreken bekend in de oren klinken. Na een succesvol wereldkampioenschap onder-20 jaar in Nederland moest en zou Feyenoord zakendoen met zijn toenmalige club Bendel Insurance. Owoeri tekende in 2005 een contract voor één jaar in de Maasstad en een maand na zijn komst debuteerde hij in De Kuip tegen NEC. Toenmalig trainer Erwin Koeman gaf hem als beloning twee minuten speeltijd als invaller van Salomon Kalou.

Na afloop van die wedstrijd was de aanvaller in de wolken met zijn prestatie, maar keek hij ook al verder vooruit. Owoeri zou Rotterdam gaan betoveren. "De speeltijd geeft aan dat mijn tijd gekomen is, want anders had ik deze kans niet gekregen. Twee minuten is niet veel, maar het is wel een begin. Ik hoop de komende tijd steeds meer te gaan spelen. Ik kan hier doorgroeien en hopelijk erg belangrijk worden voor Feyenoord. Dat is waar ik nu van droom", liet hij weten op de clubsite van de Rotterdammers.

Terug in Europa

Niets van die praat is uitgekomen, want het zou in de competitie bij dat ene optreden blijven. Een paar dagen laten speelde hij nog vijf minuten in het UEFA Cup-duel met Rapid Boekarest, maar verder dan die negen minuten kwam hij niet. Na een verhuurperiode bij KVC Westerlo, waar hij niet verder kwam dan één assist, werd na een jaar bekendgemaakt dat Owoeri niet meer terug hoefde te komen bij Feyenoord.

De watervlugge Owoeri ging het bestaan van een voetbalnomade aan. Na gespeeld te hebben voor Enyimba Aba, FC Heartland en Ismaily SC volgde er een tweede kans in Europa, namelijk in Zweden bij het laag geklasseerde Atvidabergs FF. Voor het eerst in zijn leven ging de zevenvoudig Nigeriaans international scoren. Niet dat hij een doelpuntenmachine werd, maar in zijn laatste twee jaar bij de club scoorde hij respectievelijk acht en zes keer. Daarmee dwong Owoeri een transfer af naar het hogergeplaatste BK Häcken, waar hij voor het eerst écht belangrijk werd.



John Owoeri in actie op het jeugd-WK in 2005 in Nederland

China

Rasmus Lindgren speelde het laatste halfjaar van 2016 samen met Owoeri. "Hij scoorde onwijs veel voor ons vorig seizoen", laat Lindgren weten aan ELF Voetbal. "Hij was een onwijs goede en vrolijke jongen in de groep. Nu is hij naar China gegaan, waar hij natuurlijk goed gaat verdienen. Leuk voor hem, iedereen gunde hem dat." De oud-speler van Ajax en FC Groningen snapt dat Owoeri de kans heeft aangegrepen, ook omdat het zijn eerste jaar is dat hij echt van zich liet spreken. "Hij is rond de dertig en vorig jaar was het beste seizoen uit zijn loopbaan. Hij ging twee maanden geleden weg, sindsdien heb ik hem niet meer gesproken. Zo raak je altijd het zicht kwijt op elkaar in de voetballerij."

De dubbele cijfers leidde Owoeri naar China. Weliswaar niet in de Super League, waar onder andere Oscar, Hulk en Axel Witsel hun geld tegenwoordig verdienen, maar op het niveau daaronder speelt Owoeri in het shirt van Baoding Yingli Yitong FC. Komend weekend gaat de competitie van start en moet Owoeri bewijzen of hij is uitgegroeid tot een scorende spits of dat het vorige jaar bij BK Häcken toeval was.

Een ding is zeker bij een club als Feyenoord gaat hij het in ieder geval niet meer redden. "Vaak sprak hij niet meer over Feyenoord", aldus Lindgren. "Natuurlijk hadden we het er weleens over, maar er was geen rivaliteit onderling omdat ik bij Ajax heb gespeeld." Daarvoor heeft Owoeri ook te kort bij de Rottedammers gespeeld, want negen minuten zal niet voor onvoorwaardelijke clubliefde hebben gezorgd.