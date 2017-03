Vooruitblik: Bepaalt onmogelijke opdracht toekomst Wenger?

Het dondert momenteel boven het Emirates Stadium van Arsenal. In de competitie moet het alle zeilen bijzetten om de vierde plaats te bemachtigen, in de Champions League staat het voor een onmogelijke opdracht tegen Bayern München vanavond, waardoor alleen nog de FA Cup rest. Ondertussen nemen de ergernissen onderling toe.

Het zorgt ervoor dat Arsène Wenger in zwaar weer is beland. De resultaten vallen de laatste weken vies tegen en erger nog: de vedettes van de Londenaren beginnen zich tegen de Fransman te keren. Afgelopen weekend hield de trainer zijn belangrijkste speler, Alexis Sánchez, op de bank in de topper tegen Liverpool. De Chileen gedroeg zich als een klein kind op de bank en leek de draak te steken met zijn oefenmeester. Ook Mesut Özil stond niet in het basiselftal. Volgens de officiële uitleg was de Duitser te ziek om te voetballen. Niet lang geleden zou de club een waarschuwing hebben uitgedeeld aan het tweetal dat het niet zomaar zou voldoen aan hun eisen voor contractverlenging. De relatie is sindsdien flink bekoeld.

Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Bayern ontkende Wenger dat hij ruzie heeft met Sánchez, maar voor de Britse tabloids is het wel het sein druk te speculeren over eventuele opvolgers van De Professor. Namen die genoemd worden: Thomas Tuchel (Borussia Dortmund), Massimiliano Allegri (Juventus) en Leonardo Jardim (AS Monaco). Wenger reageerde geprikkeld tijdens het perspraatje: "Het is niet aan de spelers om hun trainer te kiezen. Dat is de keuze van het bestuur. Ik zou in jouw bedrijf ook wel iemand kunnen vinden die je niet steunt. Maar je baas kiest of jij hier zit. Ik begrijp dat ik bekritiseerd word als de resultaten niet goed zijn, maar we moeten allemaal presteren. Ik heb nog geen beslissing gemaakt over mijn toekomst. Ik heb de club twintig jaar mee opgebouwd, dus ik geef mezelf nog wat tijd."

Duidelijk is wel dat de kop van Wenger op het hakblok ligt. Media, spelers en fans lijken een afscheid van hem af te willen dwingen. Dan wacht vanavond ook nog een thuisduel met Bayern München, waar The Gunners een 5-1 achterstand goed moeten zien te maken. De resultaten uit het recente verleden geeft Arsenal weinig hoop.



Dennis Bergkamp in duel met Hassan Salihamidzic

Vorige edities Arsenal-Bayern München in CL:

2015/16 Groepsfase 2-0:

Vorig jaar in Duitsland werd Arsenal net als dit jaar weggeblazen met 5-1, maar in eigen huis wisten ze in de groepsfase te winnen. In de slotfase waren het Oliver Giroud en Mesut Özil die Arsenal van een lang trauma afhielpen, want slechts een keer eerder wonnen ze in eigen huis van Der Rekordmeister in de recente historie.

2013/14 Achtste finale 0-2:

Geen monsteruitslagen dit jaar, maar echt kans maakte Arsenal ook niet. In Duitsland werd Bayern op een gelijkspel gehouden, maar in Engeland had de club van Arjen Robben het al afgemaakt. Arsenal startte weliswaar furieus, kreeg een penalty, maar wist de score niet te openen. Na 37 minuten was het vervolgens Wojciech Szczesny, die aan de noodrem moest trekken. In het vervolg van de wedstrijd liep Bayern door doelpunten van Toni Kroos en Thomas Müller uit naar een zuinige 0-2 overwinning.

2012/13 Achtste finale 1-3:

Dit was het jaar dat Arsenal het dichts bij het verslaan van Bayern München kwam. In eigen huis was de club uit Beieren heer en meester geweest en leek het de basis te hebben gelegd voor een makkelijke doorgang naar de kwartfinale, maar in Duitsland maakte Arsenal het nog uiterst spannend. De goals van Oliver Giroud en Laurent Koscielny bleken echter net niet genoeg.

2004/05 Achtste finale 1-0:

Tweemaal eerder wist Arsenal in eigen huis te winnen van Bayern München. De eerste keer was in het seizoen 2004/05. De spelers die toen aan de aftrap stonden, herbergden nog veel spelers uit het droomteam van Wenger: Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Fredrik Ljunberg en Patrick Viera. Henry maakt uiteindelijk de enige goal. Genoeg bleek het niet, want in Duitsland was Arsenal met 3-1 ten onder gegaan.

2000/01 Groep 3 2-2:

Dit jaar was het nog zo dat na de groepsfase er nog een groep volgde in de Champions League. Arsenal overleefde de groep, mede door een gelijkspel thuis tegen de latere winnaar Bayern München. Thierry Henry en Nwanko Kanu scoorden namens de Londenaren. Mehmet Scholl en Michael Tarnet vonden het net namens Bayern.

Een 5-1 verlies wegpoetsen is dus schier onmogelijk. De uitschakeling van Arsenal zou betekenen dat de Engelsen voor de zevende keer op rij worden geëlimineerd in de achtste finale.