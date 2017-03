'Kroos staat voor overgang naar Premier League'

Manchester United zou zich voor volgend jaar willen versterken met Toni Kroos. De Duitse middenvelder zou volgens The Daily Star wel oren hebben naar een overgang. Een voorwaarde: als zijn huidige club Real Madrid geen prijs weet te pakken dit seizoen.

United-trainer José Mourinho ziet wel heil in de komst van de Duitser. Wat Real Madrid zou kunnen missen in het spel van Kroos, is het gebrek aan productieviteit. De middenvelder scoorde dit jaar pas eenmaal, maar gaf wel negen beslissende voorzetten.