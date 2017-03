Rosenborg moet carrière Bendtner nieuw leven inblazen

Het zal ongetwijfeld niet de bestemming zijn geweest die de spits een aantal jaar geleden voor ogen had. FC Barcelona, Real Madrid of Bayern München; daar had Bendtner zichzelf gezien. Een aantal uitspraken van hem op een rijtje:

"Of het nu tennis, badminton of voetbal is. Ik ga het doen en denk dat ik het kan, meestal kan ik het dan ook."

In 2009: "Ik wil topscorer zijn van de Premier League, topscorer op het wereldkampioenschap en binnen vijf jaar wil ik bij de beste spelers in de wereld horen. Geloof me, dat gaat gebeuren."

"Ik zou elke wedstrijd moeten spelen. Ik zou elke minuut van elke wedstrijd moeten spelen en altijd in het basiselftal moeten staan."

Met terugwerkende kracht zijn de woorden van Bendtner tamelijk narcistisch te noemen. Duidelijk is dat zijn daden achterblijven bij zijn woorden.

Bendtners loopbaan:

2005/06 Arsenal (3 wedstrijden, 0 goals)

Nicklas Bendtner maakte begin 2006 zijn debuut voor Arsenal. De Deen speelde dat jaar drie wedstrijden in de strijd om de League Cup. De toen achttienjarige Bendtner toonde zich een groot talent en zou het jaar erna bij Birmingham City aan de slag gaan.

2006/07 Birmingham City (46 wedstrijden, 12 goals)

In Birmingham liet Bendtner zien daadwerkelijk over talent te beschikken. In de Championship maakte hij liefst elf goals en gaf hij bovendien zeven assists. Voor een tiener absoluut niet slecht.

2007/12 Arsenal (184 wedstrijden, 53 goals)

Na zijn goede jaar in de tweede stad van Engeland keerde Bentner vol verwachting terug bij Arsenal. In de hoofdstad liet hij zien best iets te kunnen, maar hij groeide nooit uit tot eerste spits. Altijd bleef er twijfel rondom hem. Het beste jaar bij Arsenal was 2008/09, toen maakte hij vijftien doelpunten in vijftig wedstrijden. Bijna elk jaar scoorde hij wel tien of meer keer, maar dat was niet genoeg bij Arsenal

2012/13 Juventus (11 wedstrijden, 0 goals)

Arsenal liet Bendtner na vijf jaar eenvoudig gaan. Juventus hapte toe en zag wel iets in een 'Nieuwe Zlatan'. In Turijn maakte de huurling echter totaal geen indruk. In elf wedstrijden, vond hij geen enkele keer het net.

2013/14 Arsenal (14 wedstrijden, 2 goals)

Het avontuur in Italië eindigde dan ook na één seizoen. Ook bij Arsenal waren ze de Deen inmiddels liever kwijt dan rijk, maar toch keerde hij terug in het Emirates Stadium. Het merendeel van dat jaar zat hij niet eens bij de selectie of bleef hij op de bank zitten. Toch scoorde hij nog twee keer, tegen Hull en Cardiff City.

2014/16 VfL Wolfsburg (47 wedstrijden, 9 goals)

Er kwam een einde aan het dienstverband bij Arsenal. Transfervrij was hij op te halen en uiteindelijk was het VfL Wolfsburg dat gretig toehapte. In de stad van Volkswagen flopte hij ook. In zijn eerste jaar droeg hij wel bij aan de kwartfinale plaats in de Europa League, maar tegen het einde van zijn tijd in Wolfsburg, zat hij weer vaker op de bank dan hem lief was. Wel bezorgde hij de groenhemden nog een prijs, want in de Supercup scoorde hij en besliste hij de penaltyrace tegen Bayern München.

2016/17 Nottingham Forest (17 wedstrijden, 2 goals)

Toch moest Bendtner na twee jaar op zoek naar een nieuwe club. In Engeland was het Nottingham Forest dat het wel aandurfde met het enfant terrible, maar het heeft ze niet veel opgeleverd. Nu zal hij in Noorwegen zijn carrière een nieuwe leven in moeten blazen.